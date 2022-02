Covid ho pripravil o olympiádu. Grman: Fíni brali výhru ako samozrejmosť

„Ak by naši vyhrali, musel by mať na sebe počas dňa slovenský dres. Žiaľ, prehrali sme my, a tak si dám na tréning ja fínsky. Ale nevadí, do šatne môžem vkročiť s hlavou hore, podali sme výborný výkon. Nechýbalo veľa a vo finále sme mohli byť my. Vo Fínsku brali víťazstvo ako samozrejmosť, nič iné neočakávali. Bola to však riadna dráma,“ priznal.

Slováci tak nezdolali mužstvo Suomi na olympijskom turnaji ani na druhý pokus. V skupine prišla prehra 2:6, teraz 0:2. Škoda Hrivíkovej šance „Od úvodu mi bolo jasné, že to bude iný zápas ako v skupine. Veľmi by nám pomohlo, keby sme dali prvý gól my. Škoda... Nebol to možno najkrajší hokej pre oko diváka. Fíni aj naši chalani skvele bránili, šancí bolo pomenej. Veľmi ma mrzí, že Marek Hrivík nepremenil svoju šancu, všetko mohlo byť inak. Napriek tomu verím, že chalani zabojujú a prinesú domov bronz.“

Fínsko sa prezentuje v Pekingu výborným, kolektívnym výkonom. Ako jediné mužstvo na turnaji neprehralo. Systém trénera Jukku Jalonena funguje perfektne. „Sú ako stroj. Nepanikárili ani vtedy, keď sme ich zavreli v ich pásme. Vedia to zahrať, sú zodpovední. Ťažko sa proti tomu presadzuje. Prial som si hoc aj nejaký škaredý gól, veľmi by nám padol vhod,“ konštatoval Grman.

Fínsko si v semifinále ZOH 2022 v Pekingu vydýchli až po góle Harriho Pesonena do prázdnej brány. (Autor: TASR/AP)