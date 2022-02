Ako hrať proti stene. Pardavý kritizoval Fínov: Taký hokej nemôže nikoho baviť

Najmladší zo Slovákov Juraj Slafkovský sa snažil spoluhráčom posielať prihrávky do priestoru pred bránou. Mal aj zopár streleckých príležitostí, no ani jemu sa nepodarilo skórovať.

"Akoby sme hrali proti stene. Fíni to neskutočne zabetónovali. Aj napriek tomu sme stále bojovali a chceli sme to otočiť. Chýbalo nám kúsok šťastia," povzdychol si Marinčin.

Šanca na vyrovnanie ako proti USA žila do poslednej minúty. Po odvolaní brankára si však slovenskí hokejisti nedokázali vytvoriť tlak, ktorým by súpera zlomili.

"Smutní z prehry budeme do polnoci a hneď potom sa budeme sústrediť na ďalší zápas. Stále hráme o veľa. Bronz by bol veľmi cenný a každý z hráčov si to uvedomuje," povedal asistent trénera.

"Je to hlavne o ich kvalite. Ja som bol presvedčený o tom, že po 18 rokoch príde dnes ten zlomový moment a konečne ich porazíme. Myslím si, že sme na to mali.

"Bola to šanca, ktorá sa naskytne raz za život, tak sa musíme vzchopiť. Myslím si, že sa nemáme za čo hanbiť, odohrali sme dobrý zápas, žiaľ, nepadlo nám to tam.

"Bolí to, lebo sme dali do toho všetko. Rozhodli skúsenosti a domček v obrane, ktorý hrali, nedovolili nám tam vojsť.

Vedeli sme, že ak dajú gól, postavia sa do stredného pásma, hrali to dobre a nedostali sme sa do takého tlaku, ktorý by nám pomohol vyrovnať," povedal pre českú televíziu útočník Miloš Kelemen.

Podľa útočníka Mislava Rosandiča v záverečnom zápase na turnaji už nepôjde o to, kto má viac fyzických síl.

"Všetky tímy hrajú takmer každý deň. Náš súper síce bude mať o čosi menej času na oddych, ale myslím si, že to bude viac o srdiečku a absolútnej obetavosti," povedal Rosandič.