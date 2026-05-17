    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    MS v hokeji 2026
    17.05.2026, Skupina B
    4 - 0
    1:0, 3:0, 0:0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    PrehľadOnline prenosSumár

    Slovinsko nenadviazalo na triumf s Čechmi. Nórov potiahol hetrikom skúsený útočník

    Jacob Berglund (vpravo) oslavuje hetrik.
    Fotogaléria (10)
    Jacob Berglund (vpravo) oslavuje hetrik. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|17. máj 2026 o 22:34
    ShareTweet0

    Nórsko dnes zdolalo Slovinsko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Nórsko - Slovinsko 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

    Góly: 8. Hurrod (Östby, Ostrem Salsten), 26. Berglund (Koblar, Solberg), 30. Berglund (Östby, Haukeland), 37. Berglund (Ostrem Salsten, Johannesen).

    Rozhodcovia: Brander (Fín.), Tscherrig – Schlegel (obaja Švajč.), Beresford (V. Brit.), vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.

    Nórsko: Haukeland – Krogdahl, Kasastul, Johannesen, Solberg, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Ostrem Salsten, Ronnild, Vikingstad – Vesterheim, Eriksen, Bakke Olsen – Pettersen, Martinsen, Koblar – Steen, E. Salsten, Berglund - Elvsveen

    Slovinsko: Us – Gregorc, Goličič, Magovac, Crnovič, Štebih, Čosič, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič – Tičar, Jezovšek, Kuralt – Ograjenšek, Drozg, Maver – Beričič, Simšič, Sodja – Sitar

    Hokejisti Nórska dosiahli prvé víťazstvo na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.

    V nedeľnajšom zápase skupiny B zvíťazili nad Slovinskom hladko 4:0. Do tabuľky si pripísali prvé tri body a to najmä zásluhou Jacoba Berglunda, autora hetriku.

    Oba tímy teraz čaká deň voľna, Nóri sa najbližšie predstavia v utorok 19. mája o 16.20 proti Taliansku.

    Slovincov čaká v rovnaký deň o 20.20 súboj proti slovenským reprezentantom.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    2
    0
    0
    0
    11:3
    6
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    1
    0
    1
    0
    6:4
    4
    4
    NórskoNórskoNOR
    2
    1
    0
    0
    1
    5:2
    3
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    0
    1
    9:7
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    DánskoDánskoDEN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    2
    0
    0
    0
    2
    1:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Pre oba tímy to bol dôležitý súboj najmä z pohľadu boja o záchranu. Slovinci po prekvapivom víťazstve nad Českom chceli ďalšie body, ale Nóri boli nad ich sily.

    Fotogaléria zo zápasu Nórsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Vľavo Slovinec Aleksandar Magovac a Eskild Bakke Olsen počas zápasu v základnej B-skupiny Nórsko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Druhý zľava Sander Hurrod oslavuje gól počas zápasu v základnej B-skupiny Nórsko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Nór Noah Steen a Aleksandar Magovac počas zápasu v základnej B-skupiny Nórsko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Vľavo Slovinec Jan Drozg a Havard Ostrem Salsten počas zápasu v základnej B-skupiny Nórsko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    10 fotografií
    Slovenia's Zan Jezovsek, top, and Norway's Stian Solberg in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Slovenia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Nór Eskild Bakke Olsen a Jan Golicic počas zápasu v základnej B-skupiny Nórsko - Slovinsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.Norway's goaltender Henrik Haukeland, right, turns away a puck past Norway's Tinus Luc Koblar, left, and Slovenia's Anze Kuralt during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Slovenia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Edo Terglav, head coach of Slovenia, reacts, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Slovenia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Norway's Jacob Berglund, right, scores the 4:0 against Slovenia's goaltender Zan Us during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Slovenia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Norway's Jacob Berglund #24 celebrates his goal with his teammates after scoring the 4:0 during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Norway and Slovenia, in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)

    V prvej tretine sa presadil Sander Hurrod, po prestávke dal ich druhý gól Jacob Berglund. Ten istý hráč potom upravil na rozdiel troch gólov a v 37. minúte zavŕšil hetrik.

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 17. mája

    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    1 - 5
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    17.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    2 - 6
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    4 - 2
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    17.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    4 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    0 - 2
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Rudolfs Balcers oslavuje gól proti Nemecku na MS v hokeji 2026.
    Rudolfs Balcers oslavuje gól proti Nemecku na MS v hokeji 2026.
    Nemecko nezvládlo dôležitý súboj v boji o štvrťfinále na MS. Súperovi nestrelilo ani gól
    dnes 22:44|1
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Rudolfs Balcers oslavuje gól proti Nemecku na MS v hokeji 2026.
    Rudolfs Balcers oslavuje gól proti Nemecku na MS v hokeji 2026.
    Nemecko nezvládlo dôležitý súboj v boji o štvrťfinále na MS. Súperovi nestrelilo ani gól
    dnes 22:44|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Slovinsko nenadviazalo na triumf s Čechmi. Nórov potiahol hetrikom skúsený útočník