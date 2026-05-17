Slovinsko nenadviazalo na triumf s Čechmi. Nórov potiahol hetrikom skúsený útočník

MS v hokeji 2026 - skupina B
Nórsko - Slovinsko 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Góly: 8. Hurrod (Östby, Ostrem Salsten), 26. Berglund (Koblar, Solberg), 30. Berglund (Östby, Haukeland), 37. Berglund (Ostrem Salsten, Johannesen).
Rozhodcovia: Brander (Fín.), Tscherrig – Schlegel (obaja Švajč.), Beresford (V. Brit.), vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
Nórsko: Haukeland – Krogdahl, Kasastul, Johannesen, Solberg, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Ostrem Salsten, Ronnild, Vikingstad – Vesterheim, Eriksen, Bakke Olsen – Pettersen, Martinsen, Koblar – Steen, E. Salsten, Berglund - Elvsveen
Slovinsko: Us – Gregorc, Goličič, Magovac, Crnovič, Štebih, Čosič, Bohinc – Mahkovec, Török, Sabolič – Tičar, Jezovšek, Kuralt – Ograjenšek, Drozg, Maver – Beričič, Simšič, Sodja – Sitar
Hokejisti Nórska dosiahli prvé víťazstvo na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku.
V nedeľnajšom zápase skupiny B zvíťazili nad Slovinskom hladko 4:0. Do tabuľky si pripísali prvé tri body a to najmä zásluhou Jacoba Berglunda, autora hetriku.
Oba tímy teraz čaká deň voľna, Nóri sa najbližšie predstavia v utorok 19. mája o 16.20 proti Taliansku.
Slovincov čaká v rovnaký deň o 20.20 súboj proti slovenským reprezentantom.
Tabuľka: Skupina B
Pre oba tímy to bol dôležitý súboj najmä z pohľadu boja o záchranu. Slovinci po prekvapivom víťazstve nad Českom chceli ďalšie body, ale Nóri boli nad ich sily.
V prvej tretine sa presadil Sander Hurrod, po prestávke dal ich druhý gól Jacob Berglund. Ten istý hráč potom upravil na rozdiel troch gólov a v 37. minúte zavŕšil hetrik.
