VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nemecko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Lotyšska zdolali na majstrovstvách sveta v Zürichu Nemecko 2:0 a pripísali si v skupine A na druhý pokus prvé body.
Víťazný gól dal v 19. minúte útočník Martinš Dzierkals z pražskej Sparty a v druhej tretine sa presadil v presilovej hre kapitán Rudolfs Balcers.
Brankár Kristers Gudlevskis udržal vo svojom 26. stretnutí na svetových šampionátoch v kariére tretíkrát čisté konto. Nemci prehrali aj v piatok s Fínskom 1:3 a zostávajú bez bodu.
Lotyši, ktorí v sobotu podľahli domácemu Švajčiarsku 2:4, mohli otvoriť skóre v 6. minúte. Po prihrávke Dzierkalsa sa dostal pred Grubauera Batna, ale brankár Seattlu zasiahol ľavým betónom.
Ďalšiu príležitosť mal pred polovicou úvodnej časti Egle. V čase 18:19 už sa tím kouča Vitolinša dočkal gólu. Dzierkals spoza pravého kruhu prekonal Grubauera cez tieniaceho Andersonsa.
V 25. minúte pri Kahunovom vylúčení za zdržiavanie hry Lotyši zvýšili. Šmitsova strela spoza ľavého kruhu ešte zazvonila o protiľahlú tyč, ale vzápätí sa dostal pred Grubauera po Smirnovsovej prihrávke Balcers, ktorý dal už tretí gól na turnaji.
V 32. minúte mohol znížiť z úniku Samanski, Gudlevskis ale zasiahol pravým betónom. Lotyšský brankár pred druhou pauzou kryl aj nebezpečné strely Hüttla a Gawankeho.
V úvode tretej tretiny nevyužil ďalšiu šancu na korekciu skóre Samanski. V 44. minúte pri Lapinskisovom vylúčení ušiel v oslabení Balcers, ale Grubauer po jeho zakončení vytesnil puk na pravú tyč.
Vzápätí mal lotyšský kapitán pri presilovke Nemcov aj ďalšiu príležitosť. Gudlevskisa už pri plnom počte hráčov na ľade neprekonal Kahun. Pri záverečnej power play mohol pridal ďalší gól Lotyšov do prázdnej bránky Vilmanis, ale prestrelil.
