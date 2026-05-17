    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    MS v hokeji 2026
    17.05.2026, Skupina A
    0 - 2
    0:1, 0:1, 0:0
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Nemecko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

    Martins Dzierkals sa teší z gólu.
    Martins Dzierkals sa teší z gólu.
    Sportnet, ČTK|17. máj 2026 o 23:11
    Video, zostrih a góly zo zápasu Nemecko - Lotyšsko skupiny A na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Lotyšska zdolali na majstrovstvách sveta v Zürichu Nemecko 2:0 a pripísali si v skupine A na druhý pokus prvé body.

    Víťazný gól dal v 19. minúte útočník Martinš Dzierkals z pražskej Sparty a v druhej tretine sa presadil v presilovej hre kapitán Rudolfs Balcers.

    Brankár Kristers Gudlevskis udržal vo svojom 26. stretnutí na svetových šampionátoch v kariére tretíkrát čisté konto. Nemci prehrali aj v piatok s Fínskom 1:3 a zostávajú bez bodu.

    Lotyši, ktorí v sobotu podľahli domácemu Švajčiarsku 2:4, mohli otvoriť skóre v 6. minúte. Po prihrávke Dzierkalsa sa dostal pred Grubauera Batna, ale brankár Seattlu zasiahol ľavým betónom.

    Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Vpravo Nemec Moritz Seider a Alberts Smits počas zápasu v základnej A-skupiny Nemecko - Lotyšsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Brankár Philipp Grubauer počas zápasu v základnej A-skupiny Nemecko - Lotyšsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Vpravo Martins Dzierkals oslavuje gól počas zápasu v základnej A-skupiny Nemecko - Lotyšsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Latvia's goaltender Kristers Gudlevskis, top, saves a shot by Germany's Joshua Samanski, bottom, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Latvia, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)
    Latvia's Oskars Batna, right, shoots the puck against Germany's Leon Gawanke, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Latvia, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Latvia's Oskars Lapinskis, middle, fights for the puck against Germany's Fabio Wagner, left, and Germany's Daniel Fischbuch, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Latvia, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Latvia's Rudolfs Balcers celebrates after scoring the second goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Latvia, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Germany's goaltender Philipp Grubauer, right, catches the puck against Latvia's Haralds Egle, middle, and Germany's Leon Huttl, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Latvia, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)

    Ďalšiu príležitosť mal pred polovicou úvodnej časti Egle. V čase 18:19 už sa tím kouča Vitolinša dočkal gólu. Dzierkals spoza pravého kruhu prekonal Grubauera cez tieniaceho Andersonsa.

    V 25. minúte pri Kahunovom vylúčení za zdržiavanie hry Lotyši zvýšili. Šmitsova strela spoza ľavého kruhu ešte zazvonila o protiľahlú tyč, ale vzápätí sa dostal pred Grubauera po Smirnovsovej prihrávke Balcers, ktorý dal už tretí gól na turnaji.

    V 32. minúte mohol znížiť z úniku Samanski, Gudlevskis ale zasiahol pravým betónom. Lotyšský brankár pred druhou pauzou kryl aj nebezpečné strely Hüttla a Gawankeho.

    V úvode tretej tretiny nevyužil ďalšiu šancu na korekciu skóre Samanski. V 44. minúte pri Lapinskisovom vylúčení ušiel v oslabení Balcers, ale Grubauer po jeho zakončení vytesnil puk na pravú tyč.

    Vzápätí mal lotyšský kapitán pri presilovke Nemcov aj ďalšiu príležitosť. Gudlevskisa už pri plnom počte hráčov na ľade neprekonal Kahun. Pri záverečnej power play mohol pridal ďalší gól Lotyšov do prázdnej bránky Vilmanis, ale prestrelil.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Nemecko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    RakúskoRakúskoAUT
    2
    2
    0
    0
    0
    9:4
    6
    2
    FínskoFínskoFIN
    2
    2
    0
    0
    0
    7:2
    6
    3
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    4
    USAUSAUSA
    2
    1
    0
    0
    1
    6:4
    3
    5
    LotyšskoLotyšskoLAT
    2
    1
    0
    0
    1
    4:4
    3
    6
    NemeckoNemeckoGER
    2
    0
    0
    0
    2
    1:5
    0
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:8
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Kde sledovať MS v hokeji 2026? Program a výsledky na dnes (pondelok, 18. máj)
    dnes 00:00
