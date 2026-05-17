Nemecko nezvládlo dôležitý súboj v boji o štvrťfinále na MS. Súperovi nestrelilo ani gól

MS v hokeji 2026 - skupina A
Nemecko - Lotyšsko 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Góly: 19. Dzierkals (Batna), 25. Balcers (Smirnovs).
Rozhodcovia: Gour (Kan.), Hronský (SR) – Birkhoff (Kan.), Sostumoen (Nór.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Nemecko: Grubauer – Wagner, Seider, Wissmann, Mik, Gawanke, Hüttl, Weber – Ehl, Michaelis, Kahun – Samanski, Reichel, Tiffels – Loibl, Fischbuch, Dove-McFalls – Kastner, Krämmer, Wiederer – Tuomie
Lotyšsko: Gudlevskis – Šmits, Cibulskis, Freibergs, Zile, Bindulis, Mamčics, Andzans, Tumanovs – Balcers, Vilmanis, Smirnovs – Dzierkals, Andersons, Batna – Murnieks, Buncis, Egle – Prohorenkovs, Lapinskis, Skrastinš
Hokejisti Lotyšska získali prvé body na MS v hokeji 2026 v Švajčiarsku. V nedeľnom zápase skupiny A vyhrali v Zürichu nad Nemeckom 2:0 a patrí im priebežne piata priečka v tabuľke.
Nemci sú po predchádzajúcej prehre s Fínskom naďalej bez bodu. Pobaltský tím podržal niekdajší brankár bratislavského Slovana Kristers Gudlevskis, ktorý zaznamenal čisté konto s 25 úspešnými zákrokmi.
Duel mal aj slovenskú stopu, jedným z hlavných rozhodcov bol Tomáš Hronský.
Nemci nastúpia na ďalší duel v pondelok o 20.20 h proti domácemu Švajčiarsku. Lotyši budú mať deň voľna a v utorok ich čaká súboj s Rakúskom (16.20 h).
Tabuľka: Skupina A
Priebeh zápasu Nemecko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Nemcov síce pred zápasom pasovali do úlohy favorita, no nebezpečnejší boli v prvej tretine Lotyši. Po piatich minútach Grubauer nohou zlikvidoval tutovku Batnu, v ďalšej šanci Egle nedotiahol do konca svoj blafák.
Lotyšský tím sa dočkal až 101 sekúnd pred prvou sirénou, keď Dzierkals delovkou využil nedobré postavenie nemeckého brankára.
II. tretina:
Na začiatku druhej časti zvýšil Balcers v presilovke na 2:0, keď sa z pravej strany natlačil pred Grubauera a skóroval parádnou strelou od hornej žŕdky.
Na druhej strane držal Gudlevskis čisté konto aj po samostatnom úniku Samanského a vyznamenal sa aj pri príležitostiach Reichela a Gawankeho.
III. tretina:
V tretej tretine Nemcov od tretieho inkasovaného gólu zachránila žŕdka po nájazde Balcersa v oslabení, na druhej strane lotyšský brankár vychytal aj Kahuna a nedovolil súperovi zdramatizovať koncovku.
Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 17. mája
