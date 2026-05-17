    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    MS v hokeji 2026
    17.05.2026, Skupina A
    0 - 2
    0:1, 0:1, 0:0
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Nemecko nezvládlo dôležitý súboj v boji o štvrťfinále na MS. Súperovi nestrelilo ani gól

    Rudolfs Balcers oslavuje gól proti Nemecku na MS v hokeji 2026.
    Rudolfs Balcers oslavuje gól proti Nemecku na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|17. máj 2026 o 22:44
    Lotyšsko dnes zdolalo Nemecko v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Nemecko - Lotyšsko 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

    Góly: 19. Dzierkals (Batna), 25. Balcers (Smirnovs).

    Rozhodcovia: Gour (Kan.), Hronský (SR) – Birkhoff (Kan.), Sostumoen (Nór.), vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

    Nemecko: Grubauer – Wagner, Seider, Wissmann, Mik, Gawanke, Hüttl, Weber – Ehl, Michaelis, Kahun – Samanski, Reichel, Tiffels – Loibl, Fischbuch, Dove-McFalls – Kastner, Krämmer, Wiederer – Tuomie

    Lotyšsko: Gudlevskis – Šmits, Cibulskis, Freibergs, Zile, Bindulis, Mamčics, Andzans, Tumanovs – Balcers, Vilmanis, Smirnovs – Dzierkals, Andersons, Batna – Murnieks, Buncis, Egle – Prohorenkovs, Lapinskis, Skrastinš

    Hokejisti Lotyšska získali prvé body na MS v hokeji 2026 v Švajčiarsku. V nedeľnom zápase skupiny A vyhrali v Zürichu nad Nemeckom 2:0 a patrí im priebežne piata priečka v tabuľke.

    Nemci sú po predchádzajúcej prehre s Fínskom naďalej bez bodu. Pobaltský tím podržal niekdajší brankár bratislavského Slovana Kristers Gudlevskis, ktorý zaznamenal čisté konto s 25 úspešnými zákrokmi.

    Duel mal aj slovenskú stopu, jedným z hlavných rozhodcov bol Tomáš Hronský.

    Nemci nastúpia na ďalší duel v pondelok o 20.20 h proti domácemu Švajčiarsku. Lotyši budú mať deň voľna a v utorok ich čaká súboj s Rakúskom (16.20 h).

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    RakúskoRakúskoAUT
    2
    2
    0
    0
    0
    9:4
    6
    2
    FínskoFínskoFIN
    2
    2
    0
    0
    0
    7:2
    6
    3
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    2
    0
    0
    0
    7:3
    6
    4
    USAUSAUSA
    2
    1
    0
    0
    1
    6:4
    3
    5
    LotyšskoLotyšskoLAT
    2
    1
    0
    0
    1
    4:4
    3
    6
    NemeckoNemeckoGER
    2
    0
    0
    0
    2
    1:5
    0
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    2
    0
    0
    0
    2
    3:8
    0
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    2
    0
    0
    0
    2
    3:10
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Nemecko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Nemcov síce pred zápasom pasovali do úlohy favorita, no nebezpečnejší boli v prvej tretine Lotyši. Po piatich minútach Grubauer nohou zlikvidoval tutovku Batnu, v ďalšej šanci Egle nedotiahol do konca svoj blafák.

    Lotyšský tím sa dočkal až 101 sekúnd pred prvou sirénou, keď Dzierkals delovkou využil nedobré postavenie nemeckého brankára.

    II. tretina:

    Na začiatku druhej časti zvýšil Balcers v presilovke na 2:0, keď sa z pravej strany natlačil pred Grubauera a skóroval parádnou strelou od hornej žŕdky.

    Na druhej strane držal Gudlevskis čisté konto aj po samostatnom úniku Samanského a vyznamenal sa aj pri príležitostiach Reichela a Gawankeho.  

    Vpravo Nemec Moritz Seider a Alberts Smits počas zápasu v základnej A-skupiny Nemecko - Lotyšsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Brankár Philipp Grubauer počas zápasu v základnej A-skupiny Nemecko - Lotyšsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Vpravo Martins Dzierkals oslavuje gól počas zápasu v základnej A-skupiny Nemecko - Lotyšsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
    Latvia's goaltender Kristers Gudlevskis, top, saves a shot by Germany's Joshua Samanski, bottom, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Latvia, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)
    Latvia's Oskars Batna, right, shoots the puck against Germany's Leon Gawanke, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Latvia, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Latvia's Oskars Lapinskis, middle, fights for the puck against Germany's Fabio Wagner, left, and Germany's Daniel Fischbuch, right, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Latvia, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Latvia's Rudolfs Balcers celebrates after scoring the second goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Latvia, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)Germany's goaltender Philipp Grubauer, right, catches the puck against Latvia's Haralds Egle, middle, and Germany's Leon Huttl, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group A game between Germany and Latvia, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 17, 2026. (Claudio Thoma/Keystone via AP)


    III. tretina:

    V tretej tretine Nemcov od tretieho inkasovaného gólu zachránila žŕdka po nájazde Balcersa v oslabení, na druhej strane lotyšský brankár vychytal aj Kahuna a nedovolil súperovi zdramatizovať koncovku.

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 17. mája

    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    1 - 5
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    Swiss Life Arena
    17.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    2 - 6
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 16:20
    | Skupina A
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    4 - 2
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    17.05. 20:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    4 - 0
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    0 - 2
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena

