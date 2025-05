ONLINE: Fínsko - Francúzsko dnes, MS v hokeji 2025 LIVE (skupina A)

Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu MS medzi Fínskom a Francúzskom.



Oba tímy odohrali včera svoj prvý zápas na turnaji. Fínsko si poradilo s Rakúskom 2:1. Všetky góly padli už v prvej tretine, Fíni odskočili zásluhou Puistolu a Parssinena na rozdiel dvoch gólov, Rakúšania potom už len korigovali skóre, presadil sa Wolf.



Francúzi svoj úvodný duel prehrali. Lotyšom podľahli 1:4. V 16. minúte išli do vedenia zásluhou Fabreho, no to bolo z ich strany všetko. Za Lotyšov sa v oslabení presadil Dzierkals, ďalší gól pridal Zile a potom dvakrát skóroval do prázdnej brány Ločmelis.