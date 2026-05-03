Gajan sa nudil a spomínal na výhru 20:0. Nemáme hviezdy, vravel kapitán Pospíšil

Hrali ako vymenení.
Slováci len deň po prehre 1:5 s Lotyšskom zvládli odvetu s prehľadom. V ďalšom prípravnom zápase pred MS vo Švajčiarsku zvíťazili v Bratislave nad tým istým súperom 5:2 po dominantnom výkone.
„Chalani to odpracovali, odbojovali a pre mňa je najdôležitejšia práve tá reakcia na predchádzajúcu prehru. Dnes to bol diametrálne odlišný výkon,“ chválil svojich zverencov tréner Vladimír Országh.
Premiérovým kapitánom v zápase bol útočník Martin Pospíšil. Aj on ocenil reakciu tímu po zlom sobotnom výkone.
„Práve to ukazuje silu tímu. Keď prehráš, zahodíš to za hlavu a na druhý deň začínaš odznova. Dnes bol nový deň, mali sme novú šancu ukázať sa a som rád, že v mnohých veciach to bolo výrazne lepšie ako včera,“ povedal Pospíšil.
Gajan: Bola to nuda
Dobrý výkon smerom dopredu znamenal, že brankár Adam Gajan nemal veľa práce. V celom zápase čelil len desiatim strelám a pripísal si prvú reprezentačnú výhru.
Duel tak zhodnotil celkom priamo: „Pre mňa to bola celkom nuda. Naozaj sme hrali neskutočne. Aj som vravel chalanom, že desať striel som mal naposledy asi pred desiatimi rokmi, keď sme za Poprad hrali proti Humennému a vyhrali sme asi 20:0. Už je to dávno.“
Lotyši v poslednej tretine nemali ani jednu strelu na bránu. Gajan tak musel hľadať spôsoby, ako zostať koncentrovaný.
„Snažím sa pracovať so sebou, nejaký self-talk, predstavujem si zákroky, aj keď strely neprichádzajú. Je to náročné, ale už som si na to celkom zvykol a nemôžem sa na to vyhovárať,“ hovoril brankár.
„Myslím si, že hokej sa mení a je čoraz viac zápasov, kde brankár nemá veľa striel. Vidíme to aj v NHL aj inde vo svete. Aj na univerzite som mal túto sezónu viac zápasov, kde som čelil menej ako dvadsiatim strelám, ale desať si nepamätám v takomto poriadnom hokeji.“
Dva góly vo vlastnej presilovke
Z desiatich striel dostal Gajan dva góly. Obidva padli počas slovenskej presilovej hry po lotyšských brejkoch.
„To sa nemá stávať,“ reagoval tréner Országh.
Hostia vyťažili z minima maximum a presadili sa z pár príležitostí, ktoré mali.
„Súper mal v podstate jednu, dve šance za celý zápas. Taký pokojný zápas som už dlho nemal,“ hovoril brankár Gajan.
„Pri prvom góle to ani nebola poriadna strela, hráč len pichol do puku a prešlo to cezo mňa. Pri druhom ma puk trafil do pravého ramena, odrazil sa doľava a ja som ho hľadal napravo. Také blbé dva góly, ale radšej teraz ako na majstrovstvách.“
Zápas debutov
Stretnutie sa nieslo v znamení viacerých premiér. Prvá výhra Gajana, prvý zápas Martina Pospíšila v reprezentácii s kapitánskym „C“ a reprezentačná premiéra pre Maxima Štrbáka.
„Dnes som si skutočne užíval hrať s týmito chlapmi,“ hovoril mladý obranca.
„Myslím si, že sme predviedli lepší výkon ako včera a dokázali sme vyhrať. Takže veľmi dobré pocity. Veľmi som si to užil a teraz ideme ďalej.“
Štrbák mal aj veľmi dobrú šancu, pri ktorej ukázal svoje šikovné ruky, ale prestrelil bránku.
„Nevyšlo to, ale dúfam, že nabudúce sa to podarí,” povedal.
Po stretnutí ho za jeho výkon chválil aj tréner Országh: „Myslím si, že na svoj prvý štart odohral veľmi slušný zápas. Bol s nami len dva dni a včera sme ho nechceli hodiť rovno do vody hneď po príchode. Odohral solídny zápas, tak ako ostatní.“
Retro dresy a dominancia
Slováci nastúpili na duel v špeciálnych retro dresoch, v ktorých hrali slovenskí reprezentanti v roku 1996, keď postúpili do elitnej kategórie MS.
Pred nedeľným zápasom v Bratislave organizátori vyzdvihli viacerých z hráčov, ktorí vtedy za A-tím hrali, vrátane prezidenta SZĽH Miroslava Šatana.
„Odohrať premiérový zápas práve v takýchto dresoch - to bolo naozaj dobré a som veľmi rád,“ hovoril Štrbák.
Skóre stretnutia otvoril vo ôsmej minúte z trestného strieľania Kristián Pospíšil šikovným blafákom.
Ďalším gólom zvýšil Sýkora, ale ten pre nedovolené bránenie v hre brankárovi po trénerskej výzve neplatil. Kontrovali tak Lotyši, Balcers sa presadil v oslabení.
Slováci však do prestávky išli s náskokom. 14 sekúnd pred sirénou sa presadil Gajdoš strelou od modrej.
Druhá tretina patrila opäť Slovákom. Najprv sa po dobrej kombinácii presadil Petrovský a na 4:1 zvýšil Liška.
Lotyši v závere tretiny opäť skorigovali stav a aj druhý gól dali v oslabení, presadil sa Buncis.
Slováci však hrali aktívnejšie ako Lotyši a v hre 5 na 5 im veľa priestoru nedávali. Na konečných 5:2 uzatvoril gólom do prázdnej brány Nauš.
„C“ pre Pospíšila nič zásadné neznamená
S výkonom svojho mužstva bol spokojný aj kapitán Martin Pospíšil, ktorý nastupoval ako center prvej formácie s bratom Kristiánom a s Adamom Sýkorom. S „C“ na hrudi hral po veľmi dlhej dobe.
„Naposledy to bolo asi keď som bol piatak,“ spomínal si.
„Vážim si, že som dostal „C" na dres, ale osobne to pre mňa nič zásadné neznamená. Snažím sa byť líder v tíme aj bez toho - na ľade aj mimo neho. Máme veľmi dobrý tím a myslím si, že sme všetci na rovnakej úrovni. Potrebujeme každého jedného. Vieme, že nemáme nejaké výrazné hviezdy, a preto musíme hrať aktívne v každej formácii.“
Pospíšil už teraz upiera zrak na ďalšie dni a týždne smerom k vrcholu sezóny, ktorým bude svetový šampionát.
„Vieme, že máme ešte dostatok času pozrieť si aj niektoré veci, ktoré treba vylepšiť. Ale každá výhra v príprave je dobrá. Verím, že odohráme aj najbližšie dva zápasy naplno a pripravíme sa čo najlepšie na majstrovstvá,“ povedal po zápase s Lotyšskom.
Slovákov čaká pred turnajom ešte generálka proti Dánsku, s ktorým sa vo Spišskej Novej Vsi stretnú 8. a 9. mája.
Šampionát vo Švajčiarsku otvoria 16. mája duelom proti Nórsku.
Program Slovenska na MS v hokeji 2026
