Vo Fínsku hrával hokej na rybníku, láka ho Kanada. Mladý Slovák zaujal aj Montreal

Slovenský hokejista Lucian Bernát zažiaril po troch sezónach a jednom titule vo fínskom mládežníckom hokeji aj v najcennejšom drese.
S reprezentáciou 18-ročných získal na domácich MS striebro, nastúpil vo všetkých zápasoch a nazbieral štyri body s bilanciou 1+3. O Fínsku, domácom šampionáte, blízkej i ďalekej budúcnosti rozprával v relácii ŠPORT Tu a Teraz.
Výkonmi na domácom ľade i v Škandinávii sa dostal Bernát do pozornosti aj v zámorí a sústredí sa aj na júnový draft NHL v Buffale.
„Túto sezónu som odohral vo Fínsku, v Tappara Tampere. Teraz ma po majstrovstvách čaká letná príprava. Koncom júna je draft NHL, takže všetko smeruje k tomu. Po drafte sa budeme baviť o ďalšej sezóne a o tom, kde budem pôsobiť. Bolo to také ukončenie juniorskej kariéry a teraz prichádza ďalšia fáza,“ uviedol Bernát.
Odchod v pätnástich a tvrdá fínska škola
Pred odchodom do zahraničia pôsobil v dúbravskom klube HOBA Bratislava a jeho hlavným cieľom v Tampere bolo zlepšiť korčuľovanie. Tamojšie podmienky ustál napriek nízkemu veku - v Tappare pôsobil od 15 rokov.
„Vo Fínsku som strávil tri sezóny. Odišiel som tam krátko po 15. narodeninách, keď sa začínala príprava v kategórii do 16 rokov. Zo začiatku to bolo veľmi ťažké. Rodičia so mnou síce išli, ale iba na týždeň a potom odišli.
Zostal som tam prakticky sám, býval som na byte s dvomi spoluhráčmi, ale bez rodiny a kamarátov. Prvé tri mesiace boli náročné, no potom som si zvykol. Začiatky boli ťažké, ale keď sa na to teraz pozerám spätne, stálo to za to,“ povedal Bernát.
Už vo Fínsku prebiehali rozhovory so skautmi NHL, striebro z MS18 ich záujem ešte zvýšilo.
„Skauti chodili do Fínska celú sezónu, takže som mal rozhovory aj počas roka. Po majstrovstvách však pribudli aj tímy, s ktorými som predtým ešte nehovoril. Rozprával som sa aj s agentom a hovoril mi, že mu po turnaji volali častejšie. Komunikácia sa teda určite zintenzívnila,“ povedal sedemnásťročný krídelník.
Nemal problém ani s konkretizáciou zámorských klubov, s ktorými bol v kontakte: „Naposledy som mal videohovor s Ottawou, konkrétne s troma skautmi – hlavným z Kanady, švédskym a fínskym. Predtým som hovoril aj s Montrealom, Minnesotou a viacerými ďalšími klubmi. V posledných dňoch to boli najmä Vegas, Montreal a Ottawa.“
Láka ho kanadský štýl
Bernáta si už vlani draftoval kanadský Owen Sound, ten však nepatrí do hierarchie tímov NHL a ich fariem, a tak zostávajú možnosti tohtoročného draftu otvorené.
„Vo Fínsku som mal podpísanú dvojročnú zmluvu, ktorá mi vypršala. Budúci rok by som sa chcel posunúť do Severnej Ameriky – do Kanady, do CHL. Chcel by som si vyskúšať kanadský štýl hokeja, tú súťaž a ďalej sa tam zlepšovať. Vlani prebehol draft do CHL a vybral si ma tím Owen Sound, takže ten má moje práva.
S klubom som v kontakte, ale zatiaľ nič nie je isté. Všetko sa uvidí v nasledujúcich dňoch, možno až po drafte NHL, keď bude komunikácia o novej sezóne intenzívnejšia,“ priblížil Bernát.
Jednu silnú hokejovú krajinu tak pravdepodobne vymení za ďalšiu: „Vo Fínsku je to cítiť. Má síce iba približne päť až šesť miliónov obyvateľov, ale hokej tam vie hrať takmer každý.
V zime zamŕzajú jazerá a sú tam aj vonkajšie ľady. S chalanmi sme si často chodili zahrať vonku len tak pre zábavu. Chodilo tam veľa ľudí, aj takých, ktorí hokej nikdy nehrali súťažne, ale základy mali. Keď deti vyrastajú v prostredí, kde môžu v zime hocikedy ísť na ľad a hrať, prirodzene sa zlepšujú,“ uzavrel mladý hokejista.