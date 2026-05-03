Országh opäť robil škrty v nominácii. Po dvojzápase s Lotyšskom skončili štyria hráči

Slovenskú hokejovú reprezentáciu opúšťajú po prípravnom dvojzápase pred MS v hokeji 2026 s Lotyšskom štyria hráči.
Tréner Vladimír Országh vyradil z nominácie Mareka Ďalogu, Dávida Romaňáka, Adama Lukošíka a Oleksija Mykluchu.
Z českej extraligy sa pridá len Patrik Koch. Libor Hudáček chcel prísť, no je zranený. Z Tipsport ligy prídu Sebastián Čederle, Tomáš Královič a Samuel Takáč.
Pred svetovým šampionátom vo Fribourgu (od 15. do 31. mája) ešte čakajú slovenských hokejistov dvojzápas 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi s Dánskom.
"Urobili sme jednu vynútenú zmenu - Marek Ďaloga skúsil svoje zranenie rozchodiť, ale jednoducho mu nedovoľuje pokračovať," povedal Országh.
Tréner potvrdil, že k tímu sa na šampionát pripojí aj Oliver Okuliar. "Včera sa mu skončila sezóna, potrebuje trochu oddych. Pripojí sa k nám koncom týždňa, bude s nami trénovať, ale pravdepodobne do žiadneho zápasu nezasiahne," doplnil.
K tímu sa nepripojí Libor Hudáček, ktorého vyradilo zranenie. "Dnes sme spolu telefonovali, mal problémy s ramenom, dnes absolvoval kontrolné MRI a zistili mu natrhnutú bicepsovú šľachu.
Diagnóza je vážnejšieho charakteru. Chcel prísť, ale žiaľ, zranenie mu to nedovolí," vysvetlil Országh.
Program Slovenska na MS v hokeji 2026
