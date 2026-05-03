Országh opäť robil škrty v nominácii. Po dvojzápase s Lotyšskom skončili štyria hráči

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh gestikuluje na striedačke počas prípravného stretnutia Slovensko - Lotyšsko. (Autor: TASR)
Sportnet|3. máj 2026 o 20:03
Zostavu Slovenska doplnia ďalší štyria hráči.

Slovenskú hokejovú reprezentáciu opúšťajú po prípravnom dvojzápase pred MS v hokeji 2026 s Lotyšskom štyria hráči.

Tréner Vladimír Országh vyradil z nominácie Mareka Ďalogu, Dávida Romaňáka, Adama Lukošíka a Oleksija Mykluchu.

Z českej extraligy sa pridá len Patrik Koch. Libor Hudáček chcel prísť, no je zranený. Z Tipsport ligy prídu Sebastián Čederle, Tomáš Královič a Samuel Takáč.

Na snímke zľava Deniss Smirnovs (Lotyšsko) a Martin Pospíšil (Slovensko) bojujú o puk pri mantineli počas prípravného stretnutia Slovensko - Lotyšsko v Bratislave v nedeľu 3. mája 2026. Oba tímy sa pripravujú na svetový šampionát, ktorý sa uskutoční vo Švajčiarsku od 15. do 31. mája. Obhajcom titulu z predošlého roka je tím USA.

Pred svetovým šampionátom vo Fribourgu (od 15. do 31. mája) ešte čakajú slovenských hokejistov dvojzápas 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi s Dánskom.

"Urobili sme jednu vynútenú zmenu - Marek Ďaloga skúsil svoje zranenie rozchodiť, ale jednoducho mu nedovoľuje pokračovať," povedal Országh.

Tréner potvrdil, že k tímu sa na šampionát pripojí aj Oliver Okuliar. "Včera sa mu skončila sezóna, potrebuje trochu oddych. Pripojí sa k nám koncom týždňa, bude s nami trénovať, ale pravdepodobne do žiadneho zápasu nezasiahne," doplnil.

K tímu sa nepripojí Libor Hudáček, ktorého vyradilo zranenie. "Dnes sme spolu telefonovali, mal problémy s ramenom, dnes absolvoval kontrolné MRI a zistili mu natrhnutú bicepsovú šľachu.

Diagnóza je vážnejšieho charakteru. Chcel prísť, ale žiaľ, zranenie mu to nedovolí," vysvetlil Országh.

Program Slovenska na MS v hokeji 2026

16.05. 12:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Nórsko na MS v hokeji 2026
Nórsko
Fribourg BCF Arena
17.05. 12:20
| Skupina B
Taliansko na MS v hokeji 2026
Taliansko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
19.05. 20:20
| Skupina B
Slovinsko na MS v hokeji 2026
Slovinsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
21.05. 20:20
| Skupina B
Dánsko na MS v hokeji 2026
Dánsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
23.05. 16:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Česko na MS v hokeji 2026
Česko
Fribourg BCF Arena
24.05. 20:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Kanada na MS v hokeji 2026
Kanada
Fribourg BCF Arena
26.05. 16:20
| Skupina B
Švédsko na MS v hokeji 2026
Švédsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena

Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

