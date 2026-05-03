Zlepšený výkon, no katastrofálne presilovky. Slováci po štyroch prehrách uspeli v príprave

Gustavs Davis Griglas (Lotyšsko), ktorého prekonáva počas nájazdu Kristián Pospíšil (Slovensko) v prípravnom stretnutí Slovensko - Lotyšsko.
Gustavs Davis Griglas (Lotyšsko), ktorého prekonáva počas nájazdu Kristián Pospíšil (Slovensko) v prípravnom stretnutí Slovensko - Lotyšsko. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|3. máj 2026 o 19:26
Slovensko inkasovalo dva góly vo vlastných presilovkách.

Prípravný zápas na MS v hokeji 2026

Slovensko - Lotyšsko 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Góly: 8. K. Pospíšil (z trestného strieľania), 20. Gajdoš (Petrovský, Myklucha), 29. Petrovský (Faško-Rudáš, Žiak), 37. Liška (K. Pospíšil, M. Pospíšil), 59. Nauš (Liška, Rosandič) – 11. Balcers, 39. Buncis (Prohorenkovs)

Rozhodcovia: Hronský, Štefík – Durmis, Stanzel

Vylúčení: 3:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:1

Diváci: 4112

Slovensko: Gajan – Kňažko, Štrbák, Gajdoš, Rosandič, Petrovický, Meliško, Žiak, Radivojevič – K. Pospíšil, M. Pospíšil, Sýkora – Cehlárik, Kollár, Liška - Faško-Rudáš, Myklucha, Petrovský - Petráš, Minárik, Nauš

Lotyšsko: Grigals (41. Mitens) – Bindulis, Mamčics, Hodass, Andžans, Sejejs, Fenenko, Komuls, Tumanovs – Andersons, Smirnovs, Balcers – Ro. Bukarts, Ozolinš, Ri. Bukarts - Buncis, Veinbergs, Zabusovs – Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastins

Slovenskí hokejoví reprezentanti si v rámci záverečnej prípravy na MS 2026 pripísali druhé víťazstvo.

V nedeľňajšom domácom zápase zdolali Lotyšsko 5:2, svojmu súperovi tak vrátili prehru 1:5 zo sobotného duelu.

Zverenci Vladimíra Országha predtým nestačili na Švajčiarsko 3:5 a dvakrát prehrali 1:3 s Nemeckom.

Švajčiarov však v prvom zápase zdolali 3:1. Majú tak bilanciu dve víťazstvá a štyri prehry.

Pred svetovým šampionátom vo Fribourgu (od 15. do 31. mája) ešte čakajú slovenských hokejistov dvojzápas 8. a 9. mája v Spišskej Novej Vsi s Dánskom.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Lotyšsko v príprave na MS v hokeji 2026
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh gestikuluje na striedačke počas prípravného stretnutia Slovensko - Lotyšsko.
Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov, ktorí získali na domácom svetovom šampionáte v Trenčíne a Bratislave strieborné medaily, stoja na ľadovej ploche počas prestávky prípravného stretnutia Slovensko - Lotyšsko.
Šimon Petráš, Martin Pospíšil (obaja Slovensko) a Filip Buncis (Lotyšsko) bojujú o puk počas prípravného stretnutia.
Gustavs Davis Griglas (Lotyšsko), ktorého prekonáva počas nájazdu Kristián Pospíšil (Slovensko) v prípravnom stretnutí Slovensko - Lotyšsko.
Na snímke zľava Deniss Smirnovs (Lotyšsko) a Martin Pospíšil (Slovensko) bojujú o puk pri mantineli počas prípravného stretnutia Slovensko - Lotyšsko v Bratislave v nedeľu 3. mája 2026. Oba tímy sa pripravujú na svetový šampionát, ktorý sa uskutoční vo Švajčiarsku od 15. do 31. mája. Obhajcom titulu z predošlého roka je tím USA. FOTO TASR - Pavel Neubauer - Slovensko - šport - hokej - príprava - majstrovstvá - sveta - MS26 - MSH26 - Lotyšsko - Bratislava - BAXPeter Cehlárik (Slovensko) a Arturs Andžans (Lotyšsko) bojujú o puk pri mantineli počas prípravného stretnutia.Adam Gajan (Slovensko), Tomas Anderson (Lotyšsko) a Aurel Nauš (Slovensko) počas prípravného stretnutia.Brankár Lotyšska Gustavs Davis Grigals inkasuje druhý gól počas prípravného stretnutia Slovensko - Lotyšsko.

Priebeh zápasu Slovensko - Lotyšsko v príprave pred MS 2026

I. tretina

Úvod zápasu priniesol fauly na oboch stranách, ako prví hrali v početnej výhode Slováci. Nevypracovali si však vážnejšiu šancu.

Potom hrali presilovku aj Lotyši, ale ani Gajan nemusel vážnejšie zasahovať. Góly prišli až neskôr, ten prvý dal Kristián Pospíšil, keď elegantne premenil trestné strieľanie.

Lotyši vyrovnali o dve minúty neskôr, keď sa po chybe obrany dostal do úniku Balcers a svoj nájazd premenil.

Divákov potom rozveselil ďalším gólom Sýkora, ale arbitri ho po zhliadnutí videa neuznali pre kontakt s brankárom.

II. tretina

Úvod druhého dejstva začali Slováci náporom, Grigalsa preveril Cehlárik. Tento nápor neskôr pokračoval v presilovej hre, dvakrát sa pokúšal dostať puk do bránky Kristián Pospíšil.

Z gólu sa však radovali slovenskí reprezentanti až neskôr, keď im vyšiel rýchly protiútok a Petrovský strelil svoj prvý gól v národnom tíme - 3:1.

Do konca druhej tretiny ešte zvýšili náskok, Grigalsa prekonal Liška. Ich radosť však rýchlo zmrazil Buncis, ktorý sa presadil v oslabení.

III. tretina

Aj tretia tretina sa začala tlakom Slovákov, boli strelecky aktívnejší, boli častejšie na puku a v porovnaní zo sobotným zápasom vyhrávali súboje.

V ďalšej dobrej príležitosti namieril Kristián Pospíšil do žŕdky. Ich veľká snaha však napokon bola korunovaná, Nauš v oslabení pri hre bez brankára Lotyšov spečatil zaslúžené víťazstvo.

Program Slovenska na MS v hokeji 2026

16.05. 12:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Nórsko na MS v hokeji 2026
Nórsko
Fribourg BCF Arena
17.05. 12:20
| Skupina B
Taliansko na MS v hokeji 2026
Taliansko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
19.05. 20:20
| Skupina B
Slovinsko na MS v hokeji 2026
Slovinsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
21.05. 20:20
| Skupina B
Dánsko na MS v hokeji 2026
Dánsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena
23.05. 16:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Česko na MS v hokeji 2026
Česko
Fribourg BCF Arena
24.05. 20:20
| Skupina B
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
vs.
Kanada na MS v hokeji 2026
Kanada
Fribourg BCF Arena
26.05. 16:20
| Skupina B
Švédsko na MS v hokeji 2026
Švédsko
vs.
Slovensko na MS v hokeji 2026
Slovensko
Fribourg BCF Arena

