ONLINE: Slovensko - Kanada na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (štvrťfinále, U20 LIVE)

Sportnet|2. jan 2026 o 20:00
Slovenskí hokejisti do 20 rokov hrajú dnes štvrťfinálový zápas na MS U20. Sledujte s nami ONLINE prenos Slovensko vs. Kanada.

Slovensko a Kanada dnes hrajú štvrťfinálový zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.

Zápas hostí 3M Arena v Minneapolise.

Zverenci trénera Petra Frühaufa postúpili do štvrťfinále šampionátu zo štvrtého miesta v skupine A. Turnaj odštartovali prehrou so Švédskom 2:3. V ďalšom zápase zdolali rovesníkov Nemecka 4:1.

Tretí zápas Slováci odohrali proti domácim hráčom z USA, v ktorom prehrali tesne 5:6. V poslednom zápase skupiny nestačili na Švajčiarov, ktorým podľahli tesne 2:3.

Hokejisti Kanady vyhrali skupinu a jasne postúpili do štvrťfinále MS U20. V poslednom zápase proti Fínom vyhrali 7:4 a rozhodli tým o prvom mieste v B-skupine.

Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Slovensko - Kanada na MS v hokeji do 20 rokov LIVE (štvrťfinále, sobota, výsledok, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta do 20 rokov Štvrťfinále 2025/2026
03.01.2026 o 02:30
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovensko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 02:30.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

