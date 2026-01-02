ONLINE: Slovensko - Kanada na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (štvrťfinále, U20 LIVE)

Slovensko a Kanada dnes hrajú štvrťfinálový zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Zápas hostí 3M Arena v Minneapolise.
Zverenci trénera Petra Frühaufa postúpili do štvrťfinále šampionátu zo štvrtého miesta v skupine A. Turnaj odštartovali prehrou so Švédskom 2:3. V ďalšom zápase zdolali rovesníkov Nemecka 4:1.
Tretí zápas Slováci odohrali proti domácim hráčom z USA, v ktorom prehrali tesne 5:6. V poslednom zápase skupiny nestačili na Švajčiarov, ktorým podľahli tesne 2:3.
Hokejisti Kanady vyhrali skupinu a jasne postúpili do štvrťfinále MS U20. V poslednom zápase proti Fínom vyhrali 7:4 a rozhodli tým o prvom mieste v B-skupine.
