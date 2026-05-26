    26.05.2026, Skupina A
    4 - 2
    2:0, 0:2, 2:0
    Švajčiari nespoznali pocit prehry ani v šlágri. Vo štvrťfinále ich však čaká náročný súper

    Fotka zo zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|26. máj 2026 o 22:49
    Góly: 1. Biasca (Egli), 4. Jäger (Berni, Moser), 57. Jäger (Meier, Rochette), 60. Hischier (Jäger, Meier) - 33. Barkov (Jokiharju, Heinola), 36. Barkov (Helenius, Jokiharju)

    Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Bloyer - Gustafson, Rey (všetci USA), vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 10.000

    Švajčiarsko: Berra – Josi, Egli, Marti, Kukan, Berni, Moser, Jung – Biasca, Hischier, Meier – Niederreiter, Baechler, Bertschy – Andrighetto, Malgin, Thürkauf – Knak, Jäger, Riat – Rochette

    Fínsko: Annunen – Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Saarijärvi, Määttä, Matinpalo, Vaakanainen – Granlund, Barkov, Helenius – Puistola, Lundell, Hämeenaho – Manninen, Räty, Puljujärvi – Mäenalanen, Björninen, Merelä – Kuokkanen

    Švajčiarski hokejisti sa stali bez straty bodu víťazmi A-skupiny na domácich MS. V priamom súboji o prvé miesto v tabuľke zdolali v Zürichu Fínsko 4:2.

    Obhajcovia strieborných medailí sa vo štvrťfinále stretnú so štvrtým tímom „béčka“ Švédskom.

    Fíni po sérii šiestich víťazstiev utrpeli prvú prehru na šampionáte, postúpili z druhého miesta a vo vyraďovacej časti narazia na tretí tím B-skupiny Česko.

    Mikael Granlund a Janis Moser počas zápasu základnej skupiny A na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Švajčiarskom a Fínskom v Zürichu.
    Vľavo Theo Rochette a Ville Heinola počas zápasu základnej skupiny A na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Švajčiarskom a Fínskom v Zürichu.
    Ken Jager strieľa gól počas zápasu základnej skupiny A na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Švajčiarskom a Fínskom v Zürichu.
    Ken Jager oslavuje gól počas zápasu základnej skupiny A na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Švajčiarskom a Fínskom v Zürichu.
    Attilio Biasca oslavuje gól počas zápasu základnej skupiny A na majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Švajčiarskom a Fínskom v Zürichu.

    „Helvéti“ profitovali z vydareného štartu, keď už vo 4. minúte viedli 2:0. Fínom sa v druhej tretine podarilo vyrovnať zásluhou dvoch presných zásahov Aleksandra Barkova, ale v 57. minúte rozhodol o triumfe Švajčiarov druhým gólom v zápase Ken Jäger (2+1) a výhru spečatil v závere Nico Hischier.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    7
    7
    0
    0
    0
    39:7
    21
    2
    FínskoFínskoFIN
    7
    6
    0
    0
    1
    31:11
    18
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    7
    4
    0
    0
    3
    24:17
    12
    4
    USAUSAUSA
    7
    3
    1
    0
    3
    25:21
    11
    5
    NemeckoNemeckoGER
    7
    3
    0
    1
    3
    23:22
    10
    6
    RakúskoRakúskoAUT
    7
    3
    0
    0
    4
    17:29
    9
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    7
    1
    0
    0
    6
    14:38
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    7
    0
    0
    0
    7
    7:35
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Domáci mali výborný vstup do zápasu. Už v 40. sekunde otvoril skóre Biasca, ktorý šikovne tečoval prihrávku od Egliho.

    V 4. minúte už Švajčiari viedli 2:0, Annunena prekonal ukážkovo Jäger. Aj Fíni mali strelecké príležitosti, ale v koncovke sa im dlho nedarilo. 

    II. tretina:

    V druhej časti mohol zvýšiť náskok Hischier, najprv v sľubnej šanci minul bránku a potom trafil korčuľou žŕdku.

    Severania sa vrátili do hry v polovici stretnutia a potiahol ich kapitán Barkov.

    V 33. minúte znížil, keď využil na dvakrát prihrávku Jokiharjua a o dve a pol minúty neskôr vyrovnal na 2:2 tentoraz po asistencii Heleniusa.

    III. tretina:

    V treťom dejstve už tímy menej riskovali. Nebezpečnejšie pôsobili Fíni, misky na ich stranu mohol nakloniť Helenius.

    Rozhodujúci moment prišiel 4 minúty pred koncom riadneho času, keď Lehtonen dostal dvojminútový trest za vyhodenie puku mimo hraciu plochu a následnú švajčiarsku presilovku využil Jäger.

    „Suomi“ v závere odvolali brankára, ale vyrovnať sa im už nepodarilo, naopak Hischier stanovil do prázdnej bránky na konečných 4:2.

    Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája

    26.05. 12:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    4 PP - 3
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 12:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 8
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    4 - 2
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    4 - 1
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    26.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    2 - 3
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    4 - 2
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Kanady oslavujú gól proti Česku na MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Kanady oslavujú gól proti Česku na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Česko - Kanada na MS v hokeji 2026
    teraz
