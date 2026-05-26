Švajčiari nespoznali pocit prehry ani v šlágri. Vo štvrťfinále ich však čaká náročný súper

MS v hokeji 2026 - skupina A
Švajčiarsko - Fínsko 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)
Góly: 1. Biasca (Egli), 4. Jäger (Berni, Moser), 57. Jäger (Meier, Rochette), 60. Hischier (Jäger, Meier) - 33. Barkov (Jokiharju, Heinola), 36. Barkov (Helenius, Jokiharju)
Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Bloyer - Gustafson, Rey (všetci USA), vylúčení: 4:7 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 10.000
Švajčiarsko: Berra – Josi, Egli, Marti, Kukan, Berni, Moser, Jung – Biasca, Hischier, Meier – Niederreiter, Baechler, Bertschy – Andrighetto, Malgin, Thürkauf – Knak, Jäger, Riat – Rochette
Fínsko: Annunen – Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Saarijärvi, Määttä, Matinpalo, Vaakanainen – Granlund, Barkov, Helenius – Puistola, Lundell, Hämeenaho – Manninen, Räty, Puljujärvi – Mäenalanen, Björninen, Merelä – Kuokkanen
Švajčiarski hokejisti sa stali bez straty bodu víťazmi A-skupiny na domácich MS. V priamom súboji o prvé miesto v tabuľke zdolali v Zürichu Fínsko 4:2.
Obhajcovia strieborných medailí sa vo štvrťfinále stretnú so štvrtým tímom „béčka“ Švédskom.
Fíni po sérii šiestich víťazstiev utrpeli prvú prehru na šampionáte, postúpili z druhého miesta a vo vyraďovacej časti narazia na tretí tím B-skupiny Česko.
„Helvéti“ profitovali z vydareného štartu, keď už vo 4. minúte viedli 2:0. Fínom sa v druhej tretine podarilo vyrovnať zásluhou dvoch presných zásahov Aleksandra Barkova, ale v 57. minúte rozhodol o triumfe Švajčiarov druhým gólom v zápase Ken Jäger (2+1) a výhru spečatil v závere Nico Hischier.
Tabuľka: Skupina A
Priebeh zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Domáci mali výborný vstup do zápasu. Už v 40. sekunde otvoril skóre Biasca, ktorý šikovne tečoval prihrávku od Egliho.
V 4. minúte už Švajčiari viedli 2:0, Annunena prekonal ukážkovo Jäger. Aj Fíni mali strelecké príležitosti, ale v koncovke sa im dlho nedarilo.
II. tretina:
V druhej časti mohol zvýšiť náskok Hischier, najprv v sľubnej šanci minul bránku a potom trafil korčuľou žŕdku.
Severania sa vrátili do hry v polovici stretnutia a potiahol ich kapitán Barkov.
V 33. minúte znížil, keď využil na dvakrát prihrávku Jokiharjua a o dve a pol minúty neskôr vyrovnal na 2:2 tentoraz po asistencii Heleniusa.
III. tretina:
V treťom dejstve už tímy menej riskovali. Nebezpečnejšie pôsobili Fíni, misky na ich stranu mohol nakloniť Helenius.
Rozhodujúci moment prišiel 4 minúty pred koncom riadneho času, keď Lehtonen dostal dvojminútový trest za vyhodenie puku mimo hraciu plochu a následnú švajčiarsku presilovku využil Jäger.
„Suomi“ v závere odvolali brankára, ale vyrovnať sa im už nepodarilo, naopak Hischier stanovil do prázdnej bránky na konečných 4:2.
Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája
