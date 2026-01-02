ONLINE: Česko - Švajčiarsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (štvrťfinále, U20 LIVE)

Česko - Švajčiarsko, ONLINE prenos zo štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov 2026 (U20).
Autor: Sportnet
Sportnet|2. jan 2026 o 19:30
Hokejisti Česka a Švajčiarska do 20 rokov hrajú dnes štvrťfinálový zápas na MS U20. Sledujte s nami ONLINE prenos Česko vs. Švajčiarsko.

Česko a Švajčiarsko dnes hrajú štvrťfinálový zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.

Zápas hostí 3M Arena v Minneapolise.

Česká reprezentácia do 20 rokov postúpila do štvrťfinále šampionátu z druhého miesta v skupine B, v ktorej vyhrali tri zápasy a získali osem bodov. Rozhodol o tom posledný zápas skupiny s Lotyšmi, v ktorom vyhrali 4:2.

Švajčiarsko obsadilo tretie miesto v skupine A po dvoch výhrach nad Nemeckom a Slovenskom.

Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Česko - Švajčiarsko na MS v hokeji do 20 rokov LIVE (štvrťfinále, piatok, výsledok, NAŽIVO)

Majstrovstvá sveta do 20 rokov Štvrťfinále 2025/2026
02.01.2026 o 22:30
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švajčiarsko
Prenos
V druhom štvrťfinále MS hráčov do 20 rokov nastúpia českí hokejisti proti Švajčiarsku. Úvodné buly je naplánované na 22:30.

Česko obsadilo v základnej B skupine 2. miesto s ôsmimi bodmi na konte. Česi na úvod turnaja podľahli Kanade 5:7, potom už len vyhrávali. Dánsko zdolali 7:2, Fínsko 2:1 po predĺžení a napokon aj Lotyšsko 4:2.

Švajčiarsko skončilo v A skupine na 3. priečke, nazbieralo 6 bodov. V prvom dueli podľahlo USA 1:2, Švédsku 2:4, následne zvíťazilo nad Nemeckom 4:0 a nad našimi reprezentantmi 3:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:30.

MS v hokeji do 20 rokov 2026 (MS U20)

Reprezentácie

