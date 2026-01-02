ONLINE: Česko - Švajčiarsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (štvrťfinále, U20 LIVE)

Česko a Švajčiarsko dnes hrajú štvrťfinálový zápas na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Zápas hostí 3M Arena v Minneapolise.
Česká reprezentácia do 20 rokov postúpila do štvrťfinále šampionátu z druhého miesta v skupine B, v ktorej vyhrali tri zápasy a získali osem bodov. Rozhodol o tom posledný zápas skupiny s Lotyšmi, v ktorom vyhrali 4:2.
Švajčiarsko obsadilo tretie miesto v skupine A po dvoch výhrach nad Nemeckom a Slovenskom.
Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Česko - Švajčiarsko na MS v hokeji do 20 rokov LIVE (štvrťfinále, piatok, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Štvrťfinále 2025/2026
02.01.2026 o 22:30
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švajčiarsko
Prenos
V druhom štvrťfinále MS hráčov do 20 rokov nastúpia českí hokejisti proti Švajčiarsku. Úvodné buly je naplánované na 22:30.
Česko obsadilo v základnej B skupine 2. miesto s ôsmimi bodmi na konte. Česi na úvod turnaja podľahli Kanade 5:7, potom už len vyhrávali. Dánsko zdolali 7:2, Fínsko 2:1 po predĺžení a napokon aj Lotyšsko 4:2.
Švajčiarsko skončilo v A skupine na 3. priečke, nazbieralo 6 bodov. V prvom dueli podľahlo USA 1:2, Švédsku 2:4, následne zvíťazilo nad Nemeckom 4:0 a nad našimi reprezentantmi 3:2.
Česko obsadilo v základnej B skupine 2. miesto s ôsmimi bodmi na konte. Česi na úvod turnaja podľahli Kanade 5:7, potom už len vyhrávali. Dánsko zdolali 7:2, Fínsko 2:1 po predĺžení a napokon aj Lotyšsko 4:2.
Švajčiarsko skončilo v A skupine na 3. priečke, nazbieralo 6 bodov. V prvom dueli podľahlo USA 1:2, Švédsku 2:4, následne zvíťazilo nad Nemeckom 4:0 a nad našimi reprezentantmi 3:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:30.