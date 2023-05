Rosandič spoznal ortieľ. S rozhodcami nesúhlasili ani všetci Česi či experti

„Máme pripravenú nejakú obhajobu aj my. Dúfame, že večer nastúpi,“ hovoril ešte dopoludnia na tréningu asistent trénera Slovenska Peter Frühauf. VIDEO: Súboj Mislav Rosandič vs. Jiří Černoch na MS v hokeji 2023

Komisia mala zasadať už o 12.00 h., ale správa ohľadom Rosandiča dlho nebola zverejnená. Nie je známe, odkedy ju poznal realizačný tím Slovenska. „Máme informácie, že vedenie nášho tímu dá túto informáciu von až tesne pred stretnutím, takže si musíme počkať,“ povedal moderátor RTVS Dominik Kríž počas popoludňajšieho zápasu medzi Nórskom a Kazachstanom. Prísne vylúčenie Rosandič s Černochom sa stretli 86 sekúnd pred koncom prvej tretiny pri ofenzívnom tlaku slovenských hokejistov. Obaja zostali ležať na ľade, Černochovi museli z neho pomáhať spoluhráči. „Bol to nebezpečný stret, ktorý môže hráčovi ukončiť nielen zápas, ale aj celý turnaj,“ povedal ihneď komentátor ČT Sport Róbert Záruba a pokračoval:

„Myslím si, že v tomto prípade to bola skôr nechcená zrážka, nestihol stiahnuť nohu. Chcel Černocha zastaviť, ale nie ho zraniť. Bol to hrubý zákrok, faul určite, ale nie na päť minút a do konca zápasu,“ dodal.

Jeho názor nezdieľal spolukomentátor a bývalý hokejista David Pospíšil, ale ani rozhodcovia, ktorí po zhliadnutí videa vyhodnotili situáciu ako úmyselný faul kolenom. Rosandič sa verdiktu očividne čudoval, viackrát sa pri odchode do šatní prekvapene obrátil smerom na hraciu plochu.

Podobne to videli viacerí experti, vrátane Borisa Valábika, ktorý zápas sledoval v štúdiu RTVS. „Z môjho pohľadu to nebol trest na 5 minút a do konca zápasu, pretože Rosandičova noha sa vracala späť v momente kontaktu, čo z môjho pohľadu znamená, že sa chcel vyhnúť súboju, alebo minimálne tomu, aby súpera zasiahlo koleno. Keď to dáme do kontrastu, čo Sobotka spravil Pánikovi, tam ten pohyb bol, a to by skôr mohlo byť skôr ocenené suspendáciou, napriek tomu, že v zápase to bolo ohodnotené iba dvomi trestnými minútami,“ povedal Valábik.

Česi využili dlhú presilovú hru iba raz, a to už po ôsmich sekundách, keď víťazný gól zápasu zaznamenal Lukáš Sedlák. Černoch sa počas zápasu vrátil na ľad. Na zranenom kolene nosí železnú ortézu, čo mohlo čiastočne zabrániť jeho zraneniu, hoci išlo preňho o citlivé miesto. „Keďže už predtým som mal nejaké zdravotné problémy, zľakol som sa. Spočiatku som mal zlý pocit, ale som rád, že som zápas nakoniec dohral. Dúfam, že to bude dobré. Uvidíme na druhý deň,“ povedal Černoch, cituje ho iDnes.cz. Kochov zákrok bol horší Oveľa ťažšie vnímali najmä v Česku tvrdý zákrok Patrika Kocha na Filipa Chlapíka z úvodu duelu. Debutant na šampionáte istý čas nebude k dispozícii českému tímu, v tretej tretine odohral len 80 sekúnd a nemohol ísť na ľad. „Na ‚Chlápu‘ to bol jednoznačný faul, úplná šialenosť. Určite sa to malo pískať,“ cituje iDnes názor spoluhráča Černocha.

Inak situáciu videl český útočník Daniel Voženílek. Zápas sledoval z tribúny, keďže zatiaľ nebol zapísaný na súpisku. „Keďže hráča dobre poznám, viem, že to v extralige robí stále a že išlo o čistý zákrok. Aspoň na prvý dojem sa mi to tak zdalo,“ povedal pre iSport.cz a vzápätí dodal: „Ako hráč to vnímam, že išlo o dobrý hit. V sezóne také vídavame často. Práve keď sme hrali proti Vítkoviciam, vraveli sme si, že musíme byť opatrní, že to Patrik (Koch) robieva. Hneď ako som to videl, spomenul som si na to,“ doplnil Voženílek. VIDEO: Súboj Patrik Koch vs. Filip Chlapík na MS v hokeji 2023

„Bol to úder do oblasti hlavy a krku, ale rozhodcovia tento zákrok považujú za čistý,“ neskrýval prekvapenie v priamom prenose český komentátor Záruba. „Je to faul, pretože vôbec ho nezaujímal puk a ani ho nechcel hrať. Išiel priamo po Chlapíkovi,“ vravel spolukomentátor David Pospíšil. „Nevidel by som ani problém v tom zákroku, pretože Chlapík bol nízko a Koch ani nezdvíhal ruky, proste si hráča našiel. Ale problém bol v tom, že nechcel hrať puk, iba zložiť protihráča. A to je faul,“ vysvetľoval expert.

Rozhodcovia si zákrok nešli pozrieť na video. Vylúčili iba českého obrancu Michala Kempného, ktorý chcel pomstiť spoluhráča a zavesil sa na Kocha. Aj táto početná výhoda ale padla vhod Čechom, ktorý v oslabení strelili gól a vyrovnali na 2:2. „Hovorili sme o tom s rozhodcami vo štvrtok na mítingu, aby tieto situácie overili na videu vždy, keď budú mať možnosť. Podľa mňa si to mali pozrieť presne tak, ako to spravili po faule na Černocha,“ hneval sa tréner Čechov Kari Jalonen. Disciplinárna komisia sa súbojom medzi Kochom a Chlapíkom nezaoberala.