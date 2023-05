Proti Česku zaspal, teraz Škorvánek umlčal Rigu (ohlasy médií)

BRATISLAVA, RIGA. Slovenskí hokejisti si pripísali na majstrovstvách sveta v Lotyšsku a Fínsku prvú výhru. Zápas proti Lotyšsku rozhodol v tretej tretine kapitán Marek Hrivík.

Expert David Pospíšil, ČT Sport – Dôležité sú tri body. Teraz sa Slováci upokoja. V zápase proti Česku hrali dobré stretnutie, nezvesili hlavy a vyhrali ďalší zápas. Slovenskí hokejisti hrajú výborne, ale veľa sa napracujú na gól.

Majú veľa šancí, ktoré musia skvalitniť, aby boli úspešnejší a dotiahli stretnutie do pokojnejšieho konca. Slovenský tím mal skvelý vstup do zápasu, ale došli im sily. Druhá tretina bola pokojnejšia, vďaka čomu sa Lotyši vrátili do stretnutia.