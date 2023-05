Regenda: Ponúkame sa a nestrieľame. Niekedy musíme byť sebci

Ráno som sa cítil unavený, lebo zápas proti Čechom bol fyzicky veľmi náročný, ale pred takýmito divákmi sa nám hrá výborne. Keď si uvedomím, z akej diaľky prišli, dodáva mi to energiu. Lotyši sú doma, veľmi chceli vyhrať, som rád, že sme to zvládli.

Myslím, že chytal perfektne aj proti Česku. Bol to jeho prvý zápas, nie je ľahké prísť z extraligy na majstrovstvá. Proti Lotyšom chytal výborne, podržal nás a dúfam, že získal pohodu do ďalších zápasov.

Aj Craig nám to v šatni prízvukoval, aby sme viac strieľali. Videli ste, tvrdá strela od modrej čiary, Hrivovi (Hrivík) sa to odrazí rovno na hokejku a dá gól do prázdnej bránky. Takéto góly musíme dávať, lebo sme boli lepší, než ukazuje výsledok.

Podľa mňa sme boli lepší celý zápas, akurát sme mali sem-tam výpadky, čo sa stáva a to musíme eliminovať. Mali sme však veľa šancí, ja sám som nejaké nepremenil. Dva alebo trikrát sme nedotiahli prečíslenie, keď sme ani nevystrelili a to musíme zlepšiť.

Spomínali ste zahodené šance. Čo je potrebné zmeniť, aby ste ich premieňali?

Viackrát sme sa dostali do prečíslenia a namiesto streľby sme si ponúkali puk. Sme dobrí strelci, máme rýchlosť a musíme to niekedy zobrať na seba. Áno, keď sa dá, tak si prihrajme, je to tímový šport, ale niekedy musíme byť sebci a zakončiť. Lotyšský brankár neoplýval istotou, vypadával mu puk a mohli sme ho doraziť do bránky.