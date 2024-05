Hala opäť skandovala jeho meno. Hlavaj: Predĺženie bolo extrémne náročné

Keď ide ľavák z tejto strany a urobí takúto kľučku, je to veľmi nepríjemné. Má viacero možností - môže vystreliť medzi nohy, stiahnuť ma naspäť, môže ma preniesť cez os... Dobre to spravil.

Pripravovali ste sa pred zápasom na nájazdy?

Áno, to je súčasťou štandardnej prípravy. Napríklad o Bukartsovi a Daugavinšovi som vedel, čo budú robiť. Rovnako som vedel, že Abols bude strieľať.

Ako ste z fyzickej stránky zvládli dva zápasy za dva dni?

Dnes som sa cítil fajn až na predĺženie. Dve presilovky v hre 4 proti 3 sú extrémne náročné. Je tam veľa priestoru, prichádza veľa krížnych prihrávok. Bolo to ťažké.

Vaše meno opäť skandovala vypredaná aréna. Aký je to pocit?

Je to pekný pocit, ale dnes by ma viac potešil bod navyše, lebo by to znamenalo, že by sme boli vo štvrťfinále.

Spoluhráči vám dosť pomáhali, obetavo sa vrhali do striel. Zaslúžia si pochvalu?

Samozrejme, o tom je tímový šport. Každý pomáha každému. To už bol vabank, museli sme hrať a každý musel ísť na dno svojich síl.

Na konci bolo na vás vidieť únavu. Ako sa v tejto chvíli ešte dá pripraviť na nájazdy?

Keď ide rolba pred nájazdmi, dá sa ešte vydýchať, napiť sa vody a tak ďalej. Toho času je pred nájazdmi ešte dosť na regeneráciu.

Hráči sa sťažovali na teplo. Ako na vás pôsobilo?

Dnes som sa napriek tomu cítil dobre. Bol som silný na nohách, rýchly. Ku koncu už každému odchádzali sily. Ale ja som dnes nemal kŕče, zavarilo ma až predĺženie.

Stihli ste už dostať spätnú väzbu od trénerov?

Na to ešte nebol čas. Musíme si sadnúť s Janom a povedať si, čo bolo dobré a čo zlé.

Za čo vďačíte forme na majstrovstvách sveta?

Ďakujem za príležitosť trénerom. Chutí mi hokej, veľmi ma baví. Som na vrchole tohtosezónnej formy.

Všimli sme si, že máte zaujímavý predzápasový rituál, keď striekate vodu nad seba.

Videl som, ako to robia niektorí brankári z NHL. Povedal som si, že je to cool, tak som to začal robiť tiež.