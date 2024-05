Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam Vás pri dnešnom zápase MS v hokeji 2024 skupiny "A" medzi Dánskom a Švajčiarskom.



Dánsko sa nachádza na 5. priečke skupiny a so 6 bodmi. Zaznamenalo na MS zatiaľ 2 výhry. Prvá sa zrodila s Rakúskom, zápas skončil stavom 1:5. Druhá prišla s Veľkou Britániou, zápas skončil stavom 3:4.. Dáni si tak splnili svoj základný cieľ a zachránili sa v elitnej skupine majstrovstiev sveta. Momentálne sa nachádzajú o bod od Fínska a môžu si zahrať aj štvrťfinále. To ale budú musieť zabodovať so Švajčiarskom a s Fínskom, čo nebude veru ľahké.



Švajčiarsko sa momentálne nachádza na 3. priečke v tabuľke skupiny "A" s 11 bodmi. Švajčiari vyhrali všetky svoje zápasy, s Českom dokázali vyhrať až po samostatných nájazdoch, a tak získali "len" 2 body. Švajčiarsko čakajú ešte Dáni, Kanadania a Fíni. Vstupenka do štvrťfinále je pre Švajčiarov viac než pravdepodobná. Stávkové kancelárie vidia Švajčiarsko ako favorita, čož nie je vôbec čudné.



Na MS v hokeji 2022 vo Fínsku sa tieto mužstvá vzájomne stretli v skupine "A". Vtedy Dánsko prehralo so Švajčiarmi stavom 0:6. Štatistika striel na bránu ukazovala pomer 19:29.