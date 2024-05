Takáto prehra mu stále láme srdce. Som zničený. Dúfal som v lepší výsledok, vraví Ramsay

Je takáto prehra niečím, čo vám láme srdce?

Som zničený. Nenašli sme ten správny spôsob, ako zakončiť tento večer. Dúfal som v lepší výsledok. Som veľmi sklamaný.

Prvá lajna sa dnes postarala o gól, ktorý sa zdal, že by mohol byť víťazný. Čo si myslíte o ich výkone?

Boli lepší ako predtým. Boli silní na puku, hrali s ním, dali gól. Tá formácia začína ožívať. Slafkovský ma veľa dobrých príležitostí, Hrivík a Cehlárik potrebujú viac strieľať. Tí chalani sú veľmi talentovaní, chcú to vyšperkovať do dokonalosti, ale uľahčili by si to, ak by boli priamočiarejší. Veríme im, nasadzujeme ich do ťažkých momentov a vypláca sa nám to.