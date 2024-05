Všetko je v poriadku, tvrdí Tatar. Nie sme roboti, ale ľudia, komentoval teplo Nemec

V predĺžení Slováci vďaka obetavosti ubránili dve dvojminútové oslabenia troch proti štyrom, ale v nájazdoch sa tešili Lotyši. Zo Slovákov premenil (jeden zo svojich dvoch nájazdov) iba Slafkovský.

"Mysleli, že už je po zápase, ale vidíme, aký je hokej vrtkavý. Nemôžeme dostať taký rýchly gól na 2:2," vravel obranca Šimon Nemec.

"Neviem presne, čo sa tam stalo. Na chvíľu nás to zrazilo na kolená. Škoda. Ak by tam tá strela nepadla, myslím, že už by sme to udržali," vrátil sa ešte k vyrovnávajúcemu gólu Lotyšov Tatar.