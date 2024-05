Slovákov môžu do štvrťfinále poslať už Američania. Kto pôjde do Prahy a kto zostane? (matematika)

Isté je, že ak Lotyši v utorok popoludní nezdolajú za tri body Američanov, Slováci už nastúpia do zápasu proti Švédom s vedomím, že si na turnaji zahrajú aj ôsmy raz.

OSTRAVA. Kto by to bol pred turnajom povedal? Slovenskí hokejisti prehrali na MS v Česku s Nemeckom aj Lotyšskom, ktoré sa považovali za najväčších rivalov o postup a napriek tomu majú pred posledným zápasom v skupine osud vo svojich rukách.

Teoreticky môže nastať situácia, že 12 bodov budú mať v tabuľke tri tímy - Slovensko, Lotyšsko a Nemecko - ak prehrá za nulu posledný zápas proti Francúzom.

V takom prípade by rozhodovala minitabuľka vzájomných zápasov, v ktorej by boli Slováci najhorší (Nemecko 6 bodov, Lotyšsko, 2, Slovensko 1) a v stredu by cestovali domov.

Slováci však stále môžu teoreticky skupinu aj vyhrať.