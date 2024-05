Keď otec navždy zmizol, mama predala šaty a šperky. Brankár cíti, že doma nie je vítaný

Lotyšskí novinári vedeli, že po zápase z neho nedostanú ani slovo. Ale prehra so Severanmi a šesť pukov v bránke za to nemohli. Slovenskí hokejisti nastúpia v nedeľu o 20.20 v Ostrave v šiestom zápase na majstrovstvách sveta 2024 proti Lotyšsku.

Päť minút a dosť

Keď sa Columbus Blue Jackets nepostúpili do play off o Stanleyho pohár, Elvis Merzlikins odcestoval do Lotyšska a 22. apríla sa pripojil k reprezentácii. Potom predstúpil pred novinárov, spustil päťminútový monológ a ukončil ho tým, že už sa médiami viac baviť nebude.

Dôvodom má byť obraz, ktorý o ňom v Lotyšsku vytvorili a reakcia časti spoločnosti na jeho minulé výroky.