Po bronze kruté vytriezvenie. Ak chcú Lotyši postúpiť, musia zdolať Slovákov

Nevypustia ani striedanie

Slováci si uvedomujú dôležitosť zápasu a chcú k nemu pristúpiť zodpovedne.

"Vieme, že je to náš najdôležitejší zápas na turnaji. Musíme hrať svoju hru a vnucovať čo chceme od prvého buly. Vieme, čo nás čaká," povedal Libor Hudáček po výhre nad Francúzskom.

Pavol Regenda hovorí, že sa na tabuľku nepozerá. Princíp šampionátu je jednoduchý - vyhrávaj a postúpiš.

"Ideme od zápasu k zápasu a sústredíme sa len na ďalšieho súpera a práve to by sme mali robiť. Nemôžeme sa pozerať na tabuľku, skrátka to funguje tak, že keď vyhráme každý duel, tak postúpime do štvrťfinále," skonštatoval s tým, že čaká náročný duel.