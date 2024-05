Do Prahy před polednem přiletěl útočník Martin Nečas. Nastoupí už večer proti Britům? „Uvidíme, jsem ready. Ještě se domluvíme s trenéry. Ale nepřijel jsem sem odpočívat, bude dobré začít co nejdříve,“ řekl novinářům. „Nějaké šrámy tam jsou, ale to si nechám pro sebe. Není to nic, co by mi bránilo hrát,“ komentoval svůj zdravotní stav.



A co na Nečasovu účast ve večerním zápase říká asistent trenéra Jiří Kalous? „Máme varianty. Čekáme, až budeme osobně hovořit s Martinem, abychom se podle toho mohli zařídit. Plány jsou jedna věc, druhá věc je realita. Uvidíme, jak se bude cítit po dlouhé cestě. Víme, že by chtěl hrát, ale ještě si počkáme,“ řekl Kalous.