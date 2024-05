Experti sa zhodli: Lotyši odohrali najlepší zápas na turnaji. Slovákov nútili robiť chyby

„Hrali tvrdo, rýchlo a robili problémy na forčekingu. V prvých dvoch tretinách vyhrávali v osobných súbojoch. Slováci mali problémy s vhadzovaním, sami si to komplikovali,“ zhrnul v štúdiu ČT Sport Boris Valábik.

OSTRAVA. Lotyši mali nôž na krku. Ak chceli pomýšľať nad postupom do štvrťfinále MS v hokeji 2024 , museli v zápase so Slovenskom vyhrať.

Slovenskí hokejisti do zápasu vleteli a vypracovali si niekoľko príležitostí. Súpera výrazne prestrieľali a k dispozícii mali tri presilové hry. Ani jednu z nich však nevyužili.

Hráč, ktorý blokuje puk má viac času sa dostať do streleckej línie,“ vysvetlil Valábik.

„Každý tím chce od svojich hráčov, aby strieľal počas presilových hier, ale keď tvoji spoluhráči si dvakrát potrebujú zamiešať puk, pozrú sa hore a až potom posunú puk spoluhráčovi, tak pre obrancu je to najľahšia hra v oslabení, akú môže hrať.

„Máme pred bránou veľkých hráčov, musíme strieľať. Puky musia lietať. Dlho nám trvá, kým rozohráme. Máme hráčov, ktorí vedia vystreliť, máme hráčov pred bránkou, ale puk musí lietať. Pokiaľ sa s tým hráme, Lotyši to prečítajú,“ varoval Vladimír Orságh pre JOJ Šport.

„Môžeme sa rozprávať, že to bol gól so šťastím, ale Freibergs tam pred bránkou bol a pre nás je to facka potom, čo sme mali tri presilovky a nevyužili sme ich,“ reagoval Rastislav Konečný v štúdiu JOJ Šport.

„Prvých 8 minút sme mali veľmi dobrých, potom prevzali iniciatívu Lotyši. Presilovka ich nakopla, na konci mali veľa šancí. Je to vyrovnané. Presilovka nie je len o góloch, ale aj o iniciatíve. Tá prešla na ich stranu,“ uviedol Orságh.

„Musíme to zjednodušiť. Niekedy vymýšľame veľmi komplikované riešenie. Veľmi dlho nám trvá, než sa rozhodneme k nejakému riešeniu. Sme pod tlakom. Nie je to dobrá pasáž. Treba si siahnuť na dno. Máme kvality na to, aby sme dokázali zápas otočiť,“ dodal Konečný. „Ako som sa obával, Lotyši hrali svoj najlepší hokej na šampionáte. Druhú tretinu boli lepší. Hrali veľmi zodpovedne a nemali sme šancu sa dostať do prečíslenia. Napádanie robilo Slovensku veľké problémy. Videli sme množstvo nepresností, pretože Lotyši ich do toho tlačili,“ reagoval Valábik. Frustrujúci záver Slovensko z problémov vytiahol Martin Pospíšil, ktorý prekonal bekhendovým blafákom lotyšského brankára.

„Výborná robota Regendu a tento pokoj pri zakončení nám dve tretiny chýbali. Martin Pospíšil nám ukázal ako sa to robí,“ chválil Konečný. Na 2:1 zvyšoval Peter Cehlárik, ale Lotyši okamžite vyrovnali v hre bez brankára. V poslednej sekunde zápasu chytil čistý gól Hlavaj. Zápas napokon rozhodli až samostatné nájazdy, v ktorých boli úspešnejší Lotyši.

„Veľmi vyrovnaný zápas. Mysleli sme, že to bol Cehlárikov gól víťazný, ale je to minulosť. Ťažké stretnutie. Museli sme si siahnuť na dno síl. Je nám ľúto, že to dopadlo takto,“ pokračoval Konečný. „Mali sme šancu vyhrať. Je to frustrujúce. Dal som síce prvý nájazd, ale to je jedno. Mal som dať aj druhý,“ smutne zhodnotil pre ČT Sport Juraj Slafkovský.