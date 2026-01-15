Program, výsledky, tabuľky, skupiny - ME v hádzanej 2026 (+ TV program)

ME v hádzanej 2026 sa konajú od 15. januára do 1. februára v Dánsku (Herning), Nórsku (Oslo) a Švédsku (Malmö a Kristianstad).
Európsky šampionát v roku 2026 bude 17. ročníkom podujatia a po druhýkrát ho budú organizovať až tri krajiny. Finále sa odohrá v dánskom Herningu na štadióne Jyske Bank Boxen.
Slovenským hádzanárom sa na turnaj kvalifikovať nepodarilo, keď vo svojej skupine obsadili posledné štvrté miesto za reprezentáciami Maďarska, Čiernej Hory a Fínska.
Trojica hostiteľských krajín mala účasť zabezpečenú automaticky, rovnako aj obhajca titulu Francúzsko, ktoré pred dvoma rokmi zdolalo vo finále v Kolíne nad Rýnom Dánsko 33:31 po predĺžení.
Turnaj bude zároveň slúžiť ako kvalifikácia na majstrovstvá sveta mužov v hádzanej v roku 2027 v Nemecku.
Systém turnaja
Na turnaji sa po štvrtýkrát predstaví 24 tímov, ktoré sú prerozdelené do šiestich štvorčlenných skupín.
Z každej skupiny najlepší dvaja postupujú do ďalšej fázy. Tu každý tím odohrá vo svojej hlavnej skupine 3 zápasy s reprezentáciami z inej skupiny. Dva najlepšie tímy z oboch hlavných skupín postupujú do semifinále play-off.
Pozrite si program, výsledky, tabuľky a TV program ME v hádzanej 2026.
Program, výsledky a tabuľky na ME v hádzanej 2026
Skupina A
/Jyske Bank Boxen, Herning/
Štvrtok 15. január:
18.00 h Španielsko - Srbsko
20.30 h Nemecko - Rakúsko
Sobota 17. január:
18.00 h Rakúsko - Španielsko
20.30 h Srbsko - Nemecko
Pondelok 19. január:
18.00 h Rakúsko - Srbsko
20.30 h Nemecko - Španielsko
Skupina B
/Jyske Bank Boxen, Herning/
Piatok 16. január:
18.00 h Portugalsko - Rumunsko
20.30 h Dánsko - Severné Macedónsko
Nedeľa 18. január:
18.00 h Severné Macedónsko - Portugalsko
20.30 h Rumunsko - Dánsko
Utorok 20. január:
18.00 h Severné Macedónsko - Rumunsko
20.30 h Dánsko - Portugalsko
Skupina C
/Unity Arena, Oslo/
Štvrtok 15. január:
18.00 h Francúzsko - Česko
20.30 h Nórsko - Ukrajina
Sobota 17. január:
18.00 h Ukrajina - Francúzsko
20.30 h Česko - Nórsko
Pondelok 19. január:
18.00 h Česko - Ukrajina
20.30 h Francúzsko - Nórsko
Skupina D
/Unity Arena, Oslo/
Piatok 16. január:
18.00 h Slovinsko - Čierna Hora
20.30 h Faerské ostrovy - Švajčiarsko
Nedeľa 18. január:
18.00 h Čierna Hora - Faerské ostrovy
20.30 h Švajčiarsko - Slovinsko
Utorok 20. január:
18.00 h Čierna Hora - Švajčiarsko
20.30 h Slovinsko - Faerské ostrovy
Skupina E
/Malmö Arena, Malmö/
Sobota 17. január:
18.00 h Chorvátsko - Gruzínsko
20.30 h Švédsko - Holandsko
Pondelok 19. január:
18.00 h Holandsko - Chorvátsko
20.30 h Gruzínsko - Švédsko
Streda 21. január:
18.00 h Holandsko - Gruzínsko
20.30 h Švédsko - Chorvátsko
Skupina F
/Kristianstad Arena, Kristianstad/
Piatok 16. január:
18.00 h Island - Taliansko
20.30 h Maďarsko - Poľsko
Nedeľa 18. január:
18.00 h Poľsko - Island
20.30 h Taliansko - Maďarsko
Utorok 20. január:
18.00 h Poľsko - Taliansko
20.30 h Maďarsko - Island
Hlavná skupina I
/Jyske Bank Boxen, Herning/
Štvrtok 22. január:
C1 - B1
A2 - C2
A1 - B1
Sobota 24. január:
C1 - B1
A1 - C2
A2 - B2
Pondelok 26. január:
A1 - B2
A2 - C1
B1 - C2
Streda 28. január:
A1 - C1
A2 - B1
B2 - C2
Hlavná skupina II
/Malmö Arena, Malmö/
Piatok 23. január:
F1 - E1
D2 - F2
D1 - E1
Nedeľa 25. január:
F1 - E1
D1 - F2
D2 - E2
Utorok 27. január:
D1 - E2
D2 - F1
E1 - F2
Streda 28. január:
D1 - F1
D2 - E1
E2 - F2
Zápas o 5. miesto
/Jyske Bank Boxen, Herning/
Piatok 30. január:
15.00 h 3. zo skupiny I - 3. zo skupiny II
Semifinále
/Jyske Bank Boxen, Herning/
Piatok 30. január:
17.45 h 1. semifinále
20.30 h 2. semifinále
Zápas o 3. miesto
/Jyske Bank Boxen, Herning/
Nedeľa 1. február:
15.15 h Porazený 1. semifinále – Porazený 2. semifinále
Finále
/Jyske Bank Boxen, Herning/
Nedeľa 1. február:
18.00 h Víťaz 1. semifinále - Víťaz 2. semifinále