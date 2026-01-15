Program, výsledky, tabuľky, skupiny - ME v hádzanej 2026 (+ TV program)

Program, výsledky, tabuľky, skupiny - ME v hádzanej 2026.
Program, výsledky, tabuľky, skupiny - ME v hádzanej 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|15. jan 2026 o 06:00
ShareTweet0

Pozrite si kompletný program, výsledky a tabuľky na ME v hádzanej 2026. Aký je hrací systém turnaja?

ME v hádzanej 2026 sa konajú od 15. januára do 1. februára v Dánsku (Herning), Nórsku (Oslo) a Švédsku (Malmö a Kristianstad).

Európsky šampionát v roku 2026 bude 17. ročníkom podujatia a po druhýkrát ho budú organizovať až tri krajiny. Finále sa odohrá v dánskom Herningu na štadióne Jyske Bank Boxen.

Slovenským hádzanárom sa na turnaj kvalifikovať nepodarilo, keď vo svojej skupine obsadili posledné štvrté miesto za reprezentáciami Maďarska, Čiernej Hory a Fínska.

Trojica hostiteľských krajín mala účasť zabezpečenú automaticky, rovnako aj obhajca titulu Francúzsko, ktoré pred dvoma rokmi zdolalo vo finále v Kolíne nad Rýnom Dánsko 33:31 po predĺžení.

Turnaj bude zároveň slúžiť ako kvalifikácia na majstrovstvá sveta mužov v hádzanej v roku 2027 v Nemecku.

TV program: ME v hádzanej 2026
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Systém turnaja

Na turnaji sa po štvrtýkrát predstaví 24 tímov, ktoré sú prerozdelené do šiestich štvorčlenných skupín.

Z každej skupiny najlepší dvaja postupujú do ďalšej fázy. Tu každý tím odohrá vo svojej hlavnej skupine 3 zápasy s reprezentáciami z inej skupiny. Dva najlepšie tímy z oboch hlavných skupín postupujú do semifinále play-off.

Pozrite si program, výsledky, tabuľky a TV program ME v hádzanej 2026.

Program, výsledky a tabuľky na ME v hádzanej 2026

Skupina A

/Jyske Bank Boxen, Herning/

Štvrtok 15. január:

18.00 h Španielsko - Srbsko

20.30 h Nemecko - Rakúsko

Sobota 17. január:

18.00 h Rakúsko - Španielsko

20.30 h Srbsko - Nemecko

Pondelok 19. január:

18.00 h Rakúsko - Srbsko

20.30 h Nemecko - Španielsko

Skupina B

/Jyske Bank Boxen, Herning/

Piatok 16. január:

18.00 h Portugalsko - Rumunsko

20.30 h Dánsko - Severné Macedónsko

Nedeľa 18. január:

18.00 h Severné Macedónsko - Portugalsko

20.30 h Rumunsko - Dánsko

Utorok 20. január:

18.00 h Severné Macedónsko - Rumunsko

20.30 h Dánsko - Portugalsko

Skupina C

/Unity Arena, Oslo/

Štvrtok 15. január:

18.00 h Francúzsko - Česko

20.30 h Nórsko - Ukrajina

Sobota 17. január:

18.00 h Ukrajina - Francúzsko

20.30 h Česko - Nórsko

Pondelok 19. január:

18.00 h Česko - Ukrajina

20.30 h Francúzsko - Nórsko

Skupina D

/Unity Arena, Oslo/

Piatok 16. január:

18.00 h Slovinsko - Čierna Hora

20.30 h Faerské ostrovy - Švajčiarsko

Nedeľa 18. január:

18.00 h Čierna Hora - Faerské ostrovy

20.30 h Švajčiarsko - Slovinsko

Utorok 20. január:

18.00 h Čierna Hora - Švajčiarsko

20.30 h Slovinsko - Faerské ostrovy

Skupina E

/Malmö Arena, Malmö/

Sobota 17. január:

18.00 h Chorvátsko - Gruzínsko

20.30 h Švédsko - Holandsko

Pondelok 19. január:

18.00 h Holandsko - Chorvátsko

20.30 h Gruzínsko - Švédsko

Streda 21. január:

18.00 h Holandsko - Gruzínsko

20.30 h Švédsko - Chorvátsko

Skupina F

/Kristianstad Arena, Kristianstad/

Piatok 16. január:

18.00 h Island - Taliansko

20.30 h Maďarsko - Poľsko

Nedeľa 18. január:

18.00 h Poľsko - Island

20.30 h Taliansko - Maďarsko

Utorok 20. január:

18.00 h Poľsko - Taliansko

20.30 h Maďarsko - Island

Hlavná skupina I

/Jyske Bank Boxen, Herning/

Štvrtok 22. január:

C1 - B1

A2 - C2

A1 - B1

Sobota 24. január:

C1 - B1

A1 - C2

A2 - B2

Pondelok 26. január:

A1 - B2

A2 - C1

B1 - C2

Streda 28. január:

A1 - C1

A2 - B1

B2 - C2

Hlavná skupina II

/Malmö Arena, Malmö/

Piatok 23. január:

F1 - E1

D2 - F2

D1 - E1

Nedeľa 25. január:

F1 - E1

D1 - F2

D2 - E2

Utorok 27. január:

D1 - E2

D2 - F1

E1 - F2

Streda 28. január:

D1 - F1

D2 - E1

E2 - F2

Zápas o 5. miesto

/Jyske Bank Boxen, Herning/

Piatok 30. január:

15.00 h 3. zo skupiny I - 3. zo skupiny II

Semifinále

/Jyske Bank Boxen, Herning/

Piatok 30. január:

17.45 h 1. semifinále

20.30 h 2. semifinále

Zápas o 3. miesto

/Jyske Bank Boxen, Herning/

Nedeľa 1. február:

15.15 h Porazený 1. semifinále – Porazený 2. semifinále

Finále

/Jyske Bank Boxen, Herning/

Nedeľa 1. február:

18.00 h Víťaz 1. semifinále - Víťaz 2. semifinále

Hádzaná

Hádzaná

    Program, výsledky, tabuľky, skupiny - ME v hádzanej 2026.
    Program, výsledky, tabuľky, skupiny - ME v hádzanej 2026.
    Program, výsledky, tabuľky, skupiny - ME v hádzanej 2026 (+ TV program)
    dnes 06:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Program, výsledky, tabuľky, skupiny - ME v hádzanej 2026 (+ TV program)