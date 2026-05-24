Iuvente to nevyšlo. Prehrala aj v odvete finále a trofej jej tesne ušla

Európsky pohár EHF - odveta finále
CB Atletico Guerdes - MŠK Iuventa Michalovce 29:24 (14:8)
Najviac gólov Atletica: Hauptmanová 4, Sancha Gonzálezová 4/2
Zostava a góly Iuventy: Jablonská, Jakubíková, Lazoraková - Biegerová 6/2, Popovcová 5, Pereirová 3, Sabovová 2, Brajovičová, Soskydová, Bačenková 4, Lukáčová 4, Kowaliková, Kompanijecová, Geffertová
Rozhodovali: Nygaard, Primdahl (obaja Dán.), vylúčené: 2:4, ČK: 25. Kowaliková, 7m hody: 6/5 - 3/2
/prvý zápas: 24:20, trofej získalo Atletico Guardes/
Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce nedosiahli na trofej v Európskom pohári EHF.
Po štvorgólovej prehre v prvom finálovom zápase na domácej pôde podľahli aj v nedeľnej odvete na palubovke španielskeho tímu Atletico Guardes 24:29.
Pre Iuventu je to po dvoch rokoch ďalšie neúspešné finále EP, v sezóne 2023/2024 nestačila v dvojzápase o titul na iný španielsky klub Atticgo BM Elche po výsledkoch 20:22 vonku a 22:28 doma. Michalovčanky sa minimálne do semifinále tejto súťaže dostali štyrikrát za sebou.
Zverenky trénera Maroša Vikartovského potrebovali na pôde galícijského klubu vyhrať aspoň o štyri góly, aby mohli ako prvý tím v histórii Európskeho pohára EHF vybojovať titul po prehre v prvom dueli v domácej aréne.
Prekvapenie sa však nekonalo, hoci sa Iuventa v 14. minúte dostala po zásahu Bačenkovej do náskoku 4:3.
Bol to však jediný moment, keď boli hosťujúce hráčky v pluse. Domáce potom otočili skóre šiestimi gólmi za sebou a získali rozhodujúci náskok 9:4.
Atletico napokon išlo do kabín s výhodou šiestich gólov a aj po zmene strán si až do konca bez problémov držalo výrazný náskok v súčte dvojzápasu. Najlepšou strelkyňou Iuventy bola Brazílčanka Aline Isabel Biegerová so šiestimi gólmi.
Pre Atletico Guardes je to premiérový triumf v EP EHF, rovnako ako Iuventa malo doteraz na konte jedno neúspešné finále, keď v ňom v roku 2023 nestačilo na tureckú Antalyu.
Zemplínčanky sa mohli stať prvým slovenským tímom s európskou trofejou po 46 rokoch. Naposledy sa z kontinentálneho triumfu tešili hráčky Iskry Partizánske, ktoré v roku 1980 ovládli Pohár víťazov pohárov.
Iuventa má v tejto sezóne na konte jednu trofej, keďže si už v predstihu zaistila slovenský majstrovský titul.