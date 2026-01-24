Rekordnú prestrelku na ME zvládli lepšie Francúzi, nezaváhali ani domáci Dáni

Hádzanári Francúzska v rekordnej prestrelke v hlavnej skupine majstrovstiev Európy porazili Portugalsko 46:38.
O tri góly prekonali pár dní staré maximum 81 gólov zo stretnutia základnej skupiny Slovinsko - Čierna Hora (41: 40).
Obhajcovia titulu viedli už po polčase o trinásť gólov (28:15) a razantne tak v Herningu odpovedali na predchádzajúcu prehru s domácim Dánskom.
Španieli zostávajú aj po treťom stretnutí v hlavnej fáze bez bodu. Dánom podľahli 31:36 (14:16).
