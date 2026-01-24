Rekordnú prestrelku na ME zvládli lepšie Francúzi, nezaváhali ani domáci Dáni

Francúz Dika Mem zakončuje akciu v zápase proti Portugalsku.
Francúz Dika Mem zakončuje akciu v zápase proti Portugalsku. (Autor: TASR/Ritzau Scanpix via AP)
TASR|24. jan 2026 o 20:00
Španieli zostávajú aj po treťom stretnutí v hlavnej fáze bez bodu.

Hádzanári Francúzska v rekordnej prestrelke v hlavnej skupine majstrovstiev Európy porazili Portugalsko 46:38.

O tri góly prekonali pár dní staré maximum 81 gólov zo stretnutia základnej skupiny Slovinsko - Čierna Hora (41: 40).

Obhajcovia titulu viedli už po polčase o trinásť gólov (28:15) a razantne tak v Herningu odpovedali na predchádzajúcu prehru s domácim Dánskom.

Španieli zostávajú aj po treťom stretnutí v hlavnej fáze bez bodu. Dánom podľahli 31:36 (14:16).

ME v hádzanej - výsledky I. skupiny:

Španielsko - Dánsko 31:36 (14:16)

Francúzsko - Portugalsko 46:38 (28:15)

Hádzaná

Hádzaná

