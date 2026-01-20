Dáni na domácich ME nevyhrajú skupinu. Prekvapivo nestačili na Portugalsko

Momentka zo zápasu Dánsko - Portugalsko
Momentka zo zápasu Dánsko - Portugalsko (Autor: TASR/Ritzau Scanpix via AP)
TASR|20. jan 2026 o 23:44
V šlágri F skupiny Islanďania zdolali Maďarsko.

Hádzanári Dánska utrpeli prvú prehru na prebiehajúcich ME 2026 v Škandinávii.

Úradujúci majstri sveta a olympijskí šampióni podľahli v záverečnom zápase B-skupiny doma v Herningu Portugalsku 29:31 a obsadili v tabuľke so štyrmi bodmi druhé miesto.

Postúpili však do hlavnej fázy, rovnako ako Portugalsko, ktoré vyhralo skupinu so ziskom 5 bodov.

Severnému Macedónsku nestačila k postupu ani výhra 24:23 nad Rumunskom, v tabuľke skončilo na tretej priečke (3 b.).

Z D-skupiny sa do hlavnej fázy prebojovali Slovinsko a Švajčiarsko. „Helvéti“ si v Osle poradili s Čiernou Horou 43:26 a k postupu im následne pomohla prehra Faerských ostrovov so stopercentným Slovinskom 27:30.

Z F-skupiny idú ďalej Island a Maďarsko, ktorí mali postup istý už pred utorkovým vzájomným súbojom. V ňom triumfovali Islanďania 24:23 a skupinu tak vyhrali bez straty bodu.

V hlavnej fáze sa predstavia prvé dva tímy z každej zo šiestich základných skupín.

ME v hádzanej 2026 - výsledky:

B-skupina (Herning/Dán.):

Severné Macedónsko - Rumunsko 24:23 (13:9)

Dánsko - Portugalsko 29:31 (11:12)

D-skupina (Oslo/Nór.):

Čierna Hora - Švajčiarsko 26:43 (16:22)

Slovinsko - Faerské ostrovy 30:27 (16:15)

F-skupina (Kristianstad/Švéd.):

Poľsko - Taliansko 28:29 (13:15)

Maďarsko - Island 23:24 (14:14)

