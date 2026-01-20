Dáni na domácich ME nevyhrajú skupinu. Prekvapivo nestačili na Portugalsko

Hádzanári Dánska utrpeli prvú prehru na prebiehajúcich ME 2026 v Škandinávii.
Úradujúci majstri sveta a olympijskí šampióni podľahli v záverečnom zápase B-skupiny doma v Herningu Portugalsku 29:31 a obsadili v tabuľke so štyrmi bodmi druhé miesto.
Postúpili však do hlavnej fázy, rovnako ako Portugalsko, ktoré vyhralo skupinu so ziskom 5 bodov.
Severnému Macedónsku nestačila k postupu ani výhra 24:23 nad Rumunskom, v tabuľke skončilo na tretej priečke (3 b.).
Z D-skupiny sa do hlavnej fázy prebojovali Slovinsko a Švajčiarsko. „Helvéti“ si v Osle poradili s Čiernou Horou 43:26 a k postupu im následne pomohla prehra Faerských ostrovov so stopercentným Slovinskom 27:30.
Z F-skupiny idú ďalej Island a Maďarsko, ktorí mali postup istý už pred utorkovým vzájomným súbojom. V ňom triumfovali Islanďania 24:23 a skupinu tak vyhrali bez straty bodu.
V hlavnej fáze sa predstavia prvé dva tímy z každej zo šiestich základných skupín.
ME v hádzanej 2026 - výsledky:
B-skupina (Herning/Dán.):
Severné Macedónsko - Rumunsko 24:23 (13:9)
Dánsko - Portugalsko 29:31 (11:12)
D-skupina (Oslo/Nór.):
Čierna Hora - Švajčiarsko 26:43 (16:22)
Slovinsko - Faerské ostrovy 30:27 (16:15)
F-skupina (Kristianstad/Švéd.):