Česi po ďalšej prehre na ME stratili šancu na postup. Španielom a Francúzom sa darí

Českí hádzanári v druhom stretnutí na majstrovstvách Európy prehrali s domácim Nórskom 25:29 a stratili nádej na postup zo základnej skupiny.
Zverenci trénerov Michala Brůnu a Daniela Kubeša po štvrtkovej úvodnej prehre s obhajcom zlata Francúzskom zostali bez bodu a už nemôžu skončiť na prvých dvoch miestach tabuľky, ktoré znamenajú účasť v ďalšej fáze. V pondelok sa rozlúčia s účinkovaním na turnaji duelom proti Ukrajine.
Český celok v sobotu v Osle dlho držal s veľkým favoritom krok. V prvej polovici hostia dokonca prekvapujúco viedli až o tri góly, po zmene strán ich ale stretol takmer 11 minút trvajúci strelecký výpadok. Nóri na začiatku poslednej štvrťhodiny odskočili v skóre a víťazstvo už si pozreli. Spolu s Francúzskom postupujú do ďalšej fázy šampionátu.
Francúzi zdolali Ukrajinu jednoznačne 46:26. V „áčku“ majú na konte dve výhry Španieli, ktorí v dánskom Herningu zvíťazili nad Rakúskom 30:25. Srbi uspeli v dueli s Nemeckom 30:27. Sobotnou výhrou Chorvátska nad Gruzínskom 32:29 odštartovala E-skupina vo švédskom Malmö.
ME v hádzanej 2026 - výsledky:
Skupina A:
Rakúsko – Španielsko 25:30 (12:19)
Srbsko - Nemecko 30:27 (13:17)
Skupina C:
Ukrajina – Francúzsko 26:46 (12:24)
Česko - Nórsko 25:29 (16:16)
Skupina E: