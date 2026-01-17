Česi po ďalšej prehre na ME stratili šancu na postup. Španielom a Francúzom sa darí

Momentka zo zápasu Česko - Dánsko.
Momentka zo zápasu Česko - Dánsko. (Autor: TASR/NTB via AP)
TASR, ČTK|17. jan 2026 o 22:34
Do druhej fázy turnaja postúpia po dva tímy z každej zo šiestich skupín.

Českí hádzanári v druhom stretnutí na majstrovstvách Európy prehrali s domácim Nórskom 25:29 a stratili nádej na postup zo základnej skupiny.

Zverenci trénerov Michala Brůnu a Daniela Kubeša po štvrtkovej úvodnej prehre s obhajcom zlata Francúzskom zostali bez bodu a už nemôžu skončiť na prvých dvoch miestach tabuľky, ktoré znamenajú účasť v ďalšej fáze. V pondelok sa rozlúčia s účinkovaním na turnaji duelom proti Ukrajine.

Český celok v sobotu v Osle dlho držal s veľkým favoritom krok. V prvej polovici hostia dokonca prekvapujúco viedli až o tri góly, po zmene strán ich ale stretol takmer 11 minút trvajúci strelecký výpadok. Nóri na začiatku poslednej štvrťhodiny odskočili v skóre a víťazstvo už si pozreli. Spolu s Francúzskom postupujú do ďalšej fázy šampionátu.

Francúzi zdolali Ukrajinu jednoznačne 46:26. V „áčku“ majú na konte dve výhry Španieli, ktorí v dánskom Herningu zvíťazili nad Rakúskom 30:25. Srbi uspeli v dueli s Nemeckom 30:27. Sobotnou výhrou Chorvátska nad Gruzínskom 32:29 odštartovala E-skupina vo švédskom Malmö.

ME v hádzanej 2026 - výsledky:

Skupina A:

Rakúsko – Španielsko 25:30 (12:19)

Srbsko - Nemecko 30:27 (13:17)

Skupina C:

Ukrajina – Francúzsko 26:46 (12:24)

Česko - Nórsko 25:29 (16:16)

Skupina E:

Chorvátsko – Gruzínsko 32:29 (15:14)

Švédsko - Holandsko 36:31 (16:12)

    dnes 22:34
