Obhajcovia titulu si výrazne skomplikovali boj o postup. Prekvapivo nestačili na Španielov

Momentka zo zápasu Španielsko - Francúzsko na ME 2026.
Momentka zo zápasu Španielsko - Francúzsko na ME 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. jan 2026 o 19:56
Portugalsko remizovalo s Nórskom.

Obhajcovia titulu Francúzi si na ME hádzanárov výrazne skomplikovali situáciu v boji o postup do semifinále.

V pondelok nečakane prehrali v stretnutí I. skupiny hlavnej fázy s posledným tímom tabuľky Španielskom 32:36 a figurujú na tretej priečke.

Prvé dva tímy z oboch skupín hlavnej fázy si zabezpečia účasť v semifinále, tím na tretej pozícii odohrá zápas o konečné piate miesto na šampionáte.

Portugalsko remizovalo v dánskom Herningu s Nórskom 35:35. Oba tímy majú na konte po tri body, Nórsko je priebežne štvrté a Portugalsko o skóre za ním piate.

ME v hádzanej - výsledky I. skupiny:

Portugalsko - Nórsko 35:35 (17:18)

Španielsko - Francúzsko 36:32 (20:14)

    dnes 19:56
