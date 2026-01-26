Obhajcovia titulu si výrazne skomplikovali boj o postup. Prekvapivo nestačili na Španielov

Obhajcovia titulu Francúzi si na ME hádzanárov výrazne skomplikovali situáciu v boji o postup do semifinále.
V pondelok nečakane prehrali v stretnutí I. skupiny hlavnej fázy s posledným tímom tabuľky Španielskom 32:36 a figurujú na tretej priečke.
Prvé dva tímy z oboch skupín hlavnej fázy si zabezpečia účasť v semifinále, tím na tretej pozícii odohrá zápas o konečné piate miesto na šampionáte.
Portugalsko remizovalo v dánskom Herningu s Nórskom 35:35. Oba tímy majú na konte po tri body, Nórsko je priebežne štvrté a Portugalsko o skóre za ním piate.
ME v hádzanej - výsledky I. skupiny: