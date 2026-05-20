Slovenky čaká rozlúčka s prebiehajúcou sezónou. Nastúpia v dvoch zápasoch doma

Slovenské hádzanárky sa s prebiehajúcou sezónou rozlúčia dvoma medzištátnymi duelmi s Tureckom.
Ich dejiskom bude palubovka šampióna MOL ligy v Dunajskej Strede, stretnutia sú na programe v stredu 3. júna o 17.30 h a vo štvrtok 4. júna o 18.00 h.
Hlavný tréner Jan Beňadik nominoval 20-členný káder. Najpočetnejšie zastúpenie má už tradične Šaľa so šiestimi hráčkami, majstrovská Iuventa Michalovce so štyrmi a Dunajská Streda dodala dve hráčky.
V kádri figuruje aj talentovaná 19-ročná stredná spojka Laura Kitty Bekeová, ktorá v aktuálnej sezóne oblieka dres Hodonína a so 110 gólmi jej patrí 10. miesto medzi top kanonierkami MOL ligy.
Nominácia Slovenska
Brankárky: Iryna Jablonská (MŠK Iuventa Michalovce), Soňa Furgaláková (HK Slovan Duslo Šaľa), Simona Tomovčíková (HC DAC Dunajská Streda)
Pivotky: Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda), Viktória Györiová (Kisvárdai KKC/Maď.), Tamara Geffertová (MŠK Iuventa Michalovce)
Spojky: Diana Mária Vargová, Karin Bujnochová, Erika Rajnohová (všetky HK Slovan Duslo Šaľa), Barbora Lanczová (MTK Budapešť/Maď.), Tatiana Šutranová (RK Lokomotiva Záhreb/Chorv.), Emma Anette Hudáková (Myora-Budaörs Handball/Maď.), Barbora Sabovová (MŠK Iuventa Michalovce), Laura Kitty Bekeová (HK Hodonín/ČR), Sára Erika Zsákovicsová (Komáromi VSE/Maď.)
Krídelníčky: Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa), Martina Popovcová (MŠK Iuventa Michalovce), Natália Dmytrenková (JKS SAN Jaroslaw/Poľ.), Eszter Lengyelová (Komáromi VSE/Maď.), Lenka Ratvajská (HK Slovan Duslo Šaľa)