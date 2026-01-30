Dáni na domácich ME zabojujú o titul. Vo finále ich vyzve hladné Nemecko

O titul na majstrovstvách Európy si zahrajú hádzanári Dánska a Nemecka. Dáni si v semifinále v Herningu poradili 31:28 s Islandom, Nemci rovnakým skóre porazili Chorvátsko. Finále je na programe v nedeľu.
Víťazi posledných štyroch svetových šampionátov Dáni zlomili odpor Islandu, ktorý usiloval o prvú finálovú účasť, až po prestávke. Siedmimi gólmi sa na výhre podieľal najlepší domáci strelec na šampionáte Mathias Gidsel.
Nemecko po vyrovnanom prvom polčase o postupe rozhodlo po prestávke, keď dokázalo súperovi odskočiť až na rozdiel siedmich gólov. Najväčšiu zásluhu na víťazstve mal Lukas Zerbe, ktorý dal šesť gólov.
Nemci sa vo finále európskeho šampionátu predstavia prvýkrát od zisku titulu v roku 2016. Šampionát ovládli ešte v roku 2004, na konte majú tiež striebro (2002) a bronz (1998). Pred dvoma rokmi skončili štvrtí.
Dáni získajú tretiu európsku medailu za sebou. Pred dvoma rokmi získali striebro, pred tým skončili tretí. Titul doposiaľ získali v rokoch 2012 a 2008, v roku 2014 vo finále neuspeli.
Hádzanári Portugalska obsadili konečné piate miesto. Zabezpečili si ho piatkovou tesnou výhrou nad Švédskom, ktoré zdolali 36:35 a dosiahli najlepší výsledok na tomto podujatí. Ich doterajším maximom bola šiesta priečka na ME 2020.
ME v hádzanej 2026 - výsledky:
semifinále:
Dánsko - Island 31:28 (14:13)
Nemecko - Chorvátsko 31:28 (17:15)
o 5. miesto: