    ONLINE: Nórsko - Dánsko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Sportnet|26. máj 2026 o 09:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Nórsko - Dánsko.

    Nórsko a Dánsko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    ONLINE PRENOS: Nórsko - Dánsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    26.05.2026 o 12:20
    Nórsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Dánsko
    Prenos
    Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, kde sa proti sebe v rámci skupiny B postaví Nórsko a Dánsko.

    Nórsko si včerajším víťazstvom proti Česku zabezpečilo štvrťfinálovú miestenku a dnes zabojuje o udržanie postupovej druhej pozície, vďaka ktorej by sa v play-off stretlo s papierovo slabším súperom. Medzitým Dánsko sa síce ešte môže dostať nad Slovinsko, nič viac to ale na ich osude už nezmení.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 12:15.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    6
    4
    0
    1
    1
    21:11
    13
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    7
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája

    Joj Šport
    26.05. 12:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    vs.
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    26.05. 12:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    26.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    26.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    26.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Slováci trávili voľno na kúpalisku aj v saune. Pred Švédmi bolo na ľade len zopár hráčov
    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 10:59
    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 10:59
    Slováci trávili voľno na kúpalisku aj v saune. Pred Švédmi bolo na ľade len zopár hráčov
    Martin TurčinSamuel Grega|dnes 10:59
