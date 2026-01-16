Slovinci vytvorili s Čiernou Horou rekord v počte gólov na ME. Z triumfu sa tešil aj Island

Momentka zo zápasu Slovinsko a Čierna Hora.
Momentka zo zápasu Slovinsko a Čierna Hora. (Autor: TASR/NTB Scanpix via AP)
TASR, ČTK|16. jan 2026 o 20:41
Usepli v dramatickom zápase D-skupiny v nórskom Baerume nad Čiernou Horou 41:40.

Hádzanári Portugalska úspešne vstúpili do majstrovstiev Európy v Škandinávii. V piatkovom dueli B-skupiny v dánskom Herningu zdolali Rumunsko 40:34.

Slovinci zvíťazili v dramatickom zápase D-skupiny v nórskom Baerume nad Čiernou Horou 41:40. Oba tímy vytvorili nový rekord v histórii ME, keď v stretnutí padlo 81 gólov.

Doterajším rekordom bolo 77 gólov v zápase ME v roku 2016 medzi Bieloruskom a Islandom, Bielorusi vtedy zvíťazili tiež tesne 39:38.

Čiernohorskému tímu v prestrelke so Slovincami nepomohlo ani 11 gólov Branka Vujoviča, ktorý sedem sekúnd pred koncom tiež výsledok pečatil.

Island si v F-skupine vo švédskom Kristianstade poradil s Talianskom 39:26.

ME v hádzanej 2026 - výsledky:

Skupina B:

Portugalsko - Rumunsko 40:34 (23:15)

Skupina D:

Slovinsko - Čierna Hora 41:40 (19:18)

Skupina F:

Island - Taliansko 39:26 (21:12)

Hádzaná

