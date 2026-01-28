Zoznam semifinalistov ME je kompletný, Švédi o medaily bojovať nebudú

Nemeckí hádzanári zdolali v stredajšom zápase I. skupiny na majstrovstvách Európy Francúzsko 38:34 a zabezpečili si postup do semifinále.
Zverenci Alfreda Gislasona tak budú bojovať o svoju prvú medailu na kontinentálnom šampionáte od zisku titulu v roku 2016. V II. skupine si postup vybojovali Chorváti po víťazstve nad Maďarskom 27:25.
Z I. skupiny postúpilo aj domáce Dánsko po víťazstve nad Nórskom 38:24 a Chorvátov v II. skupine doplnili Islanďania po víťazstve nad Slovincami 39:31.
V ďalšom zápase I. skupiny zdolali Portugalci Španielov 35:27 a v II. skupine uspelo Švédsko nad Švajčiarskom 34:21.
Prvé dva tímy z oboch šesťčlenných skupín si zabezpečili účasť v semifinále, mužstvá na tretej priečke odohrajú zápas o konečné piate miesto na šampionáte.
ME v hádzanej 2026 - výsledky:
I. skupina:
Dánsko - Nórsko 38:24 (19:16)
Nemecko - Francúzsko 38:34 (19:15)
Španielsko - Portugalsko 27:35 (12:16)
II.skupina: