Zoznam semifinalistov ME je kompletný, Švédi o medaily bojovať nebudú

Momentka zo zápasu Švajčiarsko - Švédsko
Momentka zo zápasu Švajčiarsko - Švédsko (Autor: TaSR/TT via AP)
TASR|28. jan 2026 o 23:51
Nemecko v rozhodujúcom zápase zdolalo Francúzsko.

Nemeckí hádzanári zdolali v stredajšom zápase I. skupiny na majstrovstvách Európy Francúzsko 38:34 a zabezpečili si postup do semifinále.

Zverenci Alfreda Gislasona tak budú bojovať o svoju prvú medailu na kontinentálnom šampionáte od zisku titulu v roku 2016. V II. skupine si postup vybojovali Chorváti po víťazstve nad Maďarskom 27:25.

Z I. skupiny postúpilo aj domáce Dánsko po víťazstve nad Nórskom 38:24 a Chorvátov v II. skupine doplnili Islanďania po víťazstve nad Slovincami 39:31.

V ďalšom zápase I. skupiny zdolali Portugalci Španielov 35:27 a v II. skupine uspelo Švédsko nad Švajčiarskom 34:21.

Prvé dva tímy z oboch šesťčlenných skupín si zabezpečili účasť v semifinále, mužstvá na tretej priečke odohrajú zápas o konečné piate miesto na šampionáte.

ME v hádzanej 2026 - výsledky:

I. skupina:

Dánsko - Nórsko 38:24 (19:16)

Nemecko - Francúzsko 38:34 (19:15)

Španielsko - Portugalsko 27:35 (12:16)

II.skupina:

Švajčiarsko - Švédsko 21:34 (12:14)

Chorvátsko - Maďarsko 27:25 (13:15)

Slovinsko - Island 31:39 (16:18)

