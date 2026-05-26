Slovensko už nemôže skončiť na druhom mieste v skupine. Nóri uspeli v severskom derby

MS v hokeji 2026 - skupina B
Nórsko - Dánsko 4:3 pp (1:0, 2:2, 0:1 - 1:0)
Góly: 12. Koblar (Martinsen, Brandsegg-Nygard), 31. Martinsen (Olsen, Hurrod), 34. Koblar (Krogdahl, Kasastul), 61. Brandsegg-Nygard (Hurrod, Bakke Olsen) – 28. Blichfeld, 36. Blichfeld (Olesen, Bruggisser), 60. Russell (True, Aagaard).
Rozhodcovia: Burzminski, Gour (obaja Kan.) – Durmis (SR), Rampír (ČR), vylúčení: 6:7 na 2 min., navyše Schultz (Dán.) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 4062
Nórsko: Haukeland – Kasastul, Krogdahl, Solberg, Johannesen, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Martinsen, Koblar, Brandsegg-Nygard – Vesterheim, Bakke Olsen, Olsen – Pettersen, Salsten, Ronnild – Steen, Ostrem Salsten, Berglund – Eriksen
Dánsko: Sögaard – Jensen Aabo, Bruggisser, Koch, Andersen, Lauridsen, Setkov, Jensen – Olesen, Russell, Aagaard – Blichfeld, True, Poulsen – Storm, Kjär, From – Scheel, Madsen, Schultz – Schmidt-Svejstrup
Hokejisti Nórska zvíťazili vo svojom poslednom zápase v B-skupine na MS vo Švajčiarsku nad Dánskom 4:3 po predĺžení. O ich víťazstve rozhodol v 13 sekunde extračasu Michael Brandsegg-Nygard.
Nóri majú v tabuľke 15 bodov a živia šancu preniknúť do vyraďovačky z 2. miesta. Kanada obsadí s určitosťou 1. priečku, Nórov ešte môžu predbehnúť Česi. Slováci už nemôžu predbehnúť Nórov ani v prípade triumfu za tri body.
Vo večernom zápase (20.20 h) však musia zdolať práve zámorský tím za tri body. O štvrtom postupujúcom sa rozhodovalo medzi Slovenskom a Švédskom (16.20 h).
Tabuľka: Skupina B
Priebeh zápasu Nórsko - Dánsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Vo vyrovnanej prvej tretine sa vedenia ujali Nóri, keď Andreas Martinsen najskôr trafil obrancu, ale jeho prácu dokončil Tinus Koblar.
II. tretina:
Druhá dvadsaťminútovka priniesla gólové hody, obom tímom sa podarilo streliť dva góly. V 28. minúte najskôr vyrovnal Joachim Blichfeld, Nóri si však vzali vedenie späť po góloch Andreasa Martinsena a opäť Koblara, autor tretieho gólu dal už svoj piaty gól na turnaji.
Ale potom si vzali slovo Dáni, keď tiež svojím druhým gólom v zápase znížil Blichfeld.
III. tretina:
V tretej tretine sa Dáni snažili vyrovnať, no zdalo sa, že Nóri dokráčajú k trom bodov. Ale sekundu pred koncom tretej tretiny vyrovnal Patrick Russell.
Predĺženie:
V predĺžení však už po 13 sekundách rozhodol o víťazstve Nórov Michael Brandsegg-Nygard.
Hlasy po zápase
Stian Solberg, obranca Nórska: „Náš tím hral dobre počas celej skupinovej fázy. Je to náš najlepší výsledok, čo je skvelé. Sme pripravení na play off. Zdolali sme Čechov, Švédov a Kanadu sme vzali do predĺženia. Odohrali sme tesný zápas proti Slovensku a potom vyhrali dva zápasy proti Slovinsku a Taliansku, o ktorých sme vedeli, že ich musíme vyhrať. Cítime, že môžeme zdolať kohokoľvek.“
Nick Olesen, útočník Dánska: „Celý zápas sme bojovali dosť tvrdo, čo bolo skvelé vzhľadom na to, že sme v skutočnosti nemali o čo hrať. Bolo pekné vyrovnať skóre v poslednej sekunde. Minulý rok sme mali iný tím než dnes. Tentoraz sme mali veľa nových chlapcov. Myslím si, že odviedli skvelú prácu. Nie je ľahké hrať svoje prvé majstrovstvá sveta. Celkovo tam bolo niekoľko pozitív.“
Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája
