    26.05.2026, Skupina B
    4 - 3
    1:0, 2:2, 0:1, 1:0
    Po predĺžení
    Slovensko už nemôže skončiť na druhom mieste v skupine. Nóri uspeli v severskom derby

    Nórsky hráč Sander Hurrod (vľavo) bojuje o puk s Dánom Andersom Kochom počas zápasu základnej B-skupiny Nórsko - Dánsko. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|26. máj 2026 o 14:53
    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Nórsko - Dánsko 4:3 pp (1:0, 2:2, 0:1 - 1:0)

    Góly: 12. Koblar (Martinsen, Brandsegg-Nygard), 31. Martinsen (Olsen, Hurrod), 34. Koblar (Krogdahl, Kasastul), 61. Brandsegg-Nygard (Hurrod, Bakke Olsen) – 28. Blichfeld, 36. Blichfeld (Olesen, Bruggisser), 60. Russell (True, Aagaard).

    Rozhodcovia: Burzminski, Gour (obaja Kan.) – Durmis (SR), Rampír (ČR), vylúčení: 6:7 na 2 min., navyše Schultz (Dán.) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 4062

    Nórsko: Haukeland – Kasastul, Krogdahl, Solberg, Johannesen, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Martinsen, Koblar, Brandsegg-Nygard – Vesterheim, Bakke Olsen, Olsen – Pettersen, Salsten, Ronnild – Steen, Ostrem Salsten, Berglund – Eriksen

    Dánsko: Sögaard – Jensen Aabo, Bruggisser, Koch, Andersen, Lauridsen, Setkov, Jensen – Olesen, Russell, Aagaard – Blichfeld, True, Poulsen – Storm, Kjär, From – Scheel, Madsen, Schultz – Schmidt-Svejstrup

    Hokejisti Nórska zvíťazili vo svojom poslednom zápase v B-skupine na MS vo Švajčiarsku nad Dánskom 4:3 po predĺžení. O ich víťazstve rozhodol v 13 sekunde extračasu Michael Brandsegg-Nygard. 

    Nóri majú v tabuľke 15 bodov a živia šancu preniknúť do vyraďovačky z 2. miesta. Kanada obsadí s určitosťou 1. priečku, Nórov ešte môžu predbehnúť Česi. Slováci už nemôžu predbehnúť Nórov ani v prípade triumfu za tri body.

    Vo večernom zápase (20.20 h) však musia zdolať práve zámorský tím za tri body. O štvrtom postupujúcom sa rozhodovalo medzi Slovenskom a Švédskom (16.20 h). 

    VIDEO: Zostrih zápasu Nórsko - Dánsko na MS v hokeji 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    6
    5
    1
    0
    0
    30:11
    17
    2
    NórskoNórskoNOR
    7
    4
    1
    1
    1
    25:14
    15
    3
    ČeskoČeskoCZE
    6
    4
    0
    1
    1
    17:14
    13
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    6
    3
    1
    0
    2
    19:15
    11
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    7
    1
    1
    1
    4
    15:26
    6
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    7
    1
    1
    1
    4
    13:25
    6
    8
    TalianskoTalianskoITA
    7
    0
    0
    1
    6
    5:28
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Nórsko - Dánsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Vo vyrovnanej prvej tretine sa vedenia ujali Nóri, keď Andreas Martinsen najskôr trafil obrancu, ale jeho prácu dokončil Tinus Koblar.

    II. tretina:

    Druhá dvadsaťminútovka priniesla gólové hody, obom tímom sa podarilo streliť dva góly. V 28. minúte najskôr vyrovnal Joachim Blichfeld, Nóri si však vzali vedenie späť po góloch Andreasa Martinsena a opäť Koblara, autor tretieho gólu dal už svoj piaty gól na turnaji.

    Ale potom si vzali slovo Dáni, keď tiež svojím druhým gólom v zápase znížil Blichfeld.

    Dánsky hráč Malte Setkov (vľavo) a nórsky hráč Havard Ostrem Salsten (vpravo) bojujú o puk počas zápasu základnej skupiny B na Majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Nórskom a Dánskom vo Fribourgu.
    Nór Jacob Berglund vľavo a Dán Mikkel Aagaard vpravo bojujú o puk počas zápasu skupiny B Majstrovstiev sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Nórskom a Dánskom vo Fribourgu.
    Nór Sander Hurrod vľavo a Dán Anders Koch vpravo bojujú o puk počas zápasu skupiny B Majstrovstiev sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Nórskom a Dánskom vo Fribourgu.
    Dán Jesper Jensen Aabo vľavo a Nór Jacob Berglund vpravo bojujú o puk počas zápasu skupiny B Majstrovstiev sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Dánskom a Nórskom vo Fribourgu.
    III. tretina:

    V tretej tretine sa Dáni snažili vyrovnať, no zdalo sa, že Nóri dokráčajú k trom bodov. Ale sekundu pred koncom tretej tretiny vyrovnal Patrick Russell.

    Predĺženie:

    V predĺžení však už po 13 sekundách rozhodol o víťazstve Nórov Michael Brandsegg-Nygard.

    Hlasy po zápase

    Stian Solberg, obranca Nórska: „Náš tím hral dobre počas celej skupinovej fázy. Je to náš najlepší výsledok, čo je skvelé. Sme pripravení na play off. Zdolali sme Čechov, Švédov a Kanadu sme vzali do predĺženia. Odohrali sme tesný zápas proti Slovensku a potom vyhrali dva zápasy proti Slovinsku a Taliansku, o ktorých sme vedeli, že ich musíme vyhrať. Cítime, že môžeme zdolať kohokoľvek.“

    Nick Olesen, útočník Dánska: „Celý zápas sme bojovali dosť tvrdo, čo bolo skvelé vzhľadom na to, že sme v skutočnosti nemali o čo hrať. Bolo pekné vyrovnať skóre v poslednej sekunde. Minulý rok sme mali iný tím než dnes. Tentoraz sme mali veľa nových chlapcov. Myslím si, že odviedli skvelú prácu. Nie je ľahké hrať svoje prvé majstrovstvá sveta. Celkovo tam bolo niekoľko pozitív.“

    Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája

    26.05. 12:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    4 PP - 3
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 12:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 8
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    0 - 1
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    26.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    2 - 0
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    26.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    26.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

