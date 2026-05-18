Michalovce sú už na obraty zvyknuté. Každá z nás pôjde naplno, vraví Sabovová

Hádzanárky MŠK Iuventa Michalovce nastúpia do nedeľňajšej odvety finále Európskeho pohára EHF na palubovke Atletica Guardes so štvorgólovým mankom po prehre v prvom zápase 20:24.
Ak sa chcú zverenkyne Maroša Vikartovského stať prvým slovenským tímom s titulom na európskej scéne po 46 rokoch, musia v Španielsku vyhrať aspoň o päť gólov.
Na veľké obraty sú Michalovčanky už zvyknuté, v semifinále stiahli dokonca ešte väčšiu stratu a nádej na ďalšiu otočku nestrácajú kormidelník Iuventy či lúčiaca sa Martina Popovcová.
Zemplínčanky hrali už pred dvoma rokmi finále tretej najvyššej európskej súťaže. Vtedy nestačili na Elche po výsledkoch 20:22 a 22:28. Teraz na ne čakal ďalší španielsky tím Atletico Guardes, ktorý v prvom dueli na palubovke Chemkostav Arény vyletel na súpera a už po niekoľkých minútach vyhrával o tri góly.
„Zo začiatku sme boli trochu ustráchané. Prehrávali sme 1:4, po oddychovom čase sme si niečo povedali a začali sme to plniť, či už v obrane alebo v útoku,“ komentovala úvod stretnutia Popovcová.
Iuventa však zabrala, vyrovnala a zvyšok prvého dejstva hrala s bývalým majstrom Španielska vyrovnanú partiu. „Prvý polčas bol za mňa vynikajúci,“ dodala slovenská krídelníčka.
Podľa rovnakého scenára sa odvíjal aj úvod druhej tridsaťminútovky, no kľúčovým momentom zápasu sa ukázalo byť vylúčenie Iryny Kompaniecovej v 38. minúte a následné duo dvojminútových vylúčení domácich hráčok.
„Bol to veľmi dôležitý moment. Ona je pilier obrany, vie si to tam dirigovať, išlo o veľkú stratu,“ vyjadril sa k červenej karte tréner Vikartovský. Guardes si potom vypracoval päťgólový náskok a o osude duelu vyzeralo byť rozhodnuté. Michalovce však nezložili zbrane a stiahli manko štyri minúty pred koncom na jeden presný zásah.
„Mali sme svoje momenty, ale tie stoja veľa síl. Vysunuli sme obranu, možno sme ich tým zaskočili. Získali sme nejaké lopty, stiahli stratu, ale ďalej sa to už nepodarilo, chýbali nám sily,“ priznal 44-ročný kouč.
Iuventa už v závere neskórovala, inkasovala trikrát a do odvety pôjde so štvorgólovou stratou. „Dostať doma 24 gólov je fajn, ale dať len 20 je veľmi málo. Ak budeme v Španielsku hrať hádzanú, máme šancu na lepší výsledok,“ apeloval Vikartovský.
Pre jeho zverenky by nešlo o prvý veľký obrat, práve semifinálová otočka proti tureckému tímu Bursa Büyüksehir dáva hráčkam už istého majstra Slovenska nádej na úspech.
„Turkyne sme dali o šesť gólov, tak verím, že Španielky dáme o päť. Každá z nás pôjde naplno. Myslím si, že sú určite hrateľné,“ konštatovala 19-ročná Barbora Sabovová.
Nádej v dobrý výsledok neopúšťa ani v prvom stretnutí trojgólovú Popovcovú.
„O štyri góly je veľa, ale nie je to nemožné. Sebavedomie nám nechýba. Po zápase s Bursou, keď sme doma vyhrali o šesť gólov, si myslím, že šanca tam je a určite budeme chcieť vyhrať. Verím, že dievčatá sa namotivujú a každá sa potiahneme,“ zdôraznila bývalá hráčka Prešova, ktorá po sezóne prestúpi do poľského prvoligového klubu Enea MKS Gniezno.
„Určite je to väčšia motivácia. Chcela by som odísť víťazne a tou najlepšou rozlúčkou by bol triumf o päť gólov a majstrovský pohár,“ zdôraznila 25-ročná reprezentantka.