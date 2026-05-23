Bojnice v prvom finále vzdorovali Tatranu. Prehrali len o štyri góly

Hráči Prešova. (Autor: TASR)
TASR|23. máj 2026 o 21:06
V boji o tretie miesto uspela Považská Bystrica.

Niké Handball extraliga - 1. finále

Tatran Prešov - HK Bojnice 39:35 (23:20)

Najviac gólov: Bogdanič 11/2, Antl 6, Hozman a Urban po 5 - Michniewicz 9/3, T. Smetánka 8/1, Melnyk 7

Rozhodcovia: Daňo a Sabol, 7m: 6/4 - 5/4, vylúčení: 6:2

Diváci: 473

Hádzanári Tatrana Prešov vstúpili úspešne do boja o svoj jubilejný 20. majstrovský titul. V sobotnom prvom zápase finálovej série zdolali na domácej palubovke Bojnice 39:35. Druhý zápas je na programe v stredu 27. mája v Bojniciach.

Domáci si už v štvrtej minúte vypracovali po štyroch protiútokoch vedenie 4:0. Ich náskok sa v prvom polčase vyšplhal najviac na šesť gólov a väčšinu času sa Bojničania držali na rozdiel štyroch presných zásahov.

Obe obrany však nepodávali optimálne výkony a prvá polovica duelu sa tak skončila pre finálový duel nečakaným výsledkom 23:20.

V druhom polčase sa najprv najmä hostia zlepšili v defenzíve a stiahli manko na jeden gól. V tejto sezóne zatiaľ suverénny Prešov potom ukázal silu šírky kádra a opäť navýšil vedenie.

Hostia následne prežili dvojnásobné vylúčenie a boli gól od vyrovnania, no v závere im už viditeľne došli sily.

Prešovčania v tejto sezóne nestratili ani jeden bod a k februárovému triumfu v Slovenskom pohári môžu pridať aj ďalší majstrovský titul.

Bojnice vo svojej piatej extraligovej sezóne otočili semifinálovú sériu s Považskou Bystricou z 0:2 na 3:2.

Hádzanári Považskej Bystrice zvíťazili v prvom dueli série o 3. miesto v Niké Handball Extralige.

Na domácej palubovke zdolali v sobotu Nové Zámky 36:29. Pokračovanie série hranej na tri víťazstvá je na programe v stredu 27. mája v Nových Zámkoch.

Hlasy po zápase

Tomáš Mažár, tréner Bojníc: „Prvých desať minút bolo veľmi zlých. Zlepšili sme potom útok, ale obrana bola stále veľmi slabá. Po zmene strán sme spravili zmeny a defenzíva už spĺňala parametre. Škoda pasáží, kde to bolo o gól alebo o dva. Napriek prehre som na chalanov hrdý a som spokojný hlavne s druhým polčasom. Musíme sa vyvarovať technickým chybám a zrýchliť návrat do obrany, iba tak môžeme pomýšľať nad výhrou proti Tatranu.“

Radoslav Antl, tréner Prešova: „Zápas bol veľmi ťažký. Bojnice dnes hrali výborne, my zas miestami nekoncentrovane. Ukázala sa trojtýždňová pauza a ťažšie sme sa rozbiehali. Prvý polčas sme mohli zvládnuť lepšie, viedli sme tam o šesť gólov a mali sme šancu to navýšiť. Dôležité je však víťazstvo, aj napriek tomu, že výkon nebol úplne presvedčivý.“

