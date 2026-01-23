Chorváti pripravili Islandu prvú prehru na šampionáte. Maďari po zlom úvode vybojovali remízu

Vo večernom súboji uspeli reprezentanti Švédska.

Chorvátski hádzanári odštartovali hlavnú fázu na ME v Škandinávii víťazstvom 30:29 nad Islandom.

V otváracom dueli II. skupiny pripravili Severanom vo švédskom Malmö vôbec prvú prehru na šampionáte.

Do hlavnej fázy vstupoval Island s dvoma bodmi za víťazstvo nad Maďarmi v základnej F-skupine, ktorú Islanďania ovládli. Chorváti si pripísali do tabuľky prvé dva body.

V súboji ďalších dvoch krajín, ktoré si zo základnej skupiny nepriniesli žiadny bod, si Maďarsko a Švajčiarsko podelili body za remízu 29:29. Švédi zdolali vo večernom súboji Slovinsko 35:31.

ME v hádzanej - výsledky II. skupiny:

Island - Chorvátsko 29:30 (15:19)

Švajčiarsko - Maďarsko 29:29 (20:14)

Švédsko - Slovinsko 35:31 (13:16)

Tabuľka skupiny II.

