Chorváti pripravili Islandu prvú prehru na šampionáte. Maďari po zlom úvode vybojovali remízu

Chorvátski hádzanári odštartovali hlavnú fázu na ME v Škandinávii víťazstvom 30:29 nad Islandom.
V otváracom dueli II. skupiny pripravili Severanom vo švédskom Malmö vôbec prvú prehru na šampionáte.
Do hlavnej fázy vstupoval Island s dvoma bodmi za víťazstvo nad Maďarmi v základnej F-skupine, ktorú Islanďania ovládli. Chorváti si pripísali do tabuľky prvé dva body.
V súboji ďalších dvoch krajín, ktoré si zo základnej skupiny nepriniesli žiadny bod, si Maďarsko a Švajčiarsko podelili body za remízu 29:29. Švédi zdolali vo večernom súboji Slovinsko 35:31.
ME v hádzanej - výsledky II. skupiny: