Ďalšia dráma. Montreal prehral po predĺžení, Slafkovský bol pri rozhodujúcom góle

Juraj Slafkovský a Sebastian Aho pred brankárom Jakubom Dobešom pri rozhodujúcom góle v predĺžení v zápase Montreal Canadens - Carolina Hurricanes. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|26. máj 2026 o 06:26
Carolina sa ujala vedenia 2:1 v sérii.

NHL - 3. zápas semifinále play-off

Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 2:3 po predĺžení (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)

Góly: 16. Matheson (Demidov, Evans), 25. Hutson (Caufield, Dobeš) – 9. Gostisbehere (Jankowski, Robinson), 17. Hall (Miller, Blake), 75. Svečnikov (Jarvis).

Brankári: Dobeš - Andersen, strely na bránku: 13:38

/stav série: 1:2/

Hokejisti Montreal Canadiens prehrali v treťom finále Východnej konferencie play-off NHL na domácom ľade s Caolinou Hurricanes 2:3 po predĺžení. V sérii prehrávajú 1:2, ďalší zápas sa hrá v noci na štvrtok stredoeurópskeho času.

Hráči Canadiens sa mohli opäť spoľahnúť na búrlivú podporu fanúšikov v zaplnenom Bell Centre. V treťom zápase však dominovala Carolina - počtom striel na bránku (38:13), aj šancí.

Domácich dlho držal v hre svojimi zákrokmi český brankár Jakub Dobeš a to ešte 33 striel hostí zblokovali jeho spoluhráči.

Dobeš si pripísal aj asistenciu pri góle na 2:2.

V 53. minúte strelil Noah Dobson gól na 3:2, ale radosť zaplneného hľadiska aj hráčov Montrealu netrvala dlho.

﻿Striedačka hostí si vzala trénerskú výzvu a video odhalilo, že gólovej akcii predchádzal tesný ofsajd.

VIDEO: Montreal - Carolina, 3 zápas

Juraj Slafkovský odohral vyše 21 minút, mal dve strely na bránku, dve zblokoval a pripísal si jeden hit.

Slovenský útočník bol však aj pri rozhodujúcom momente v 75. minúte zápasu. Lane Hutson pri zakladaní akcie Canadiens hľadal Slafkovského, no prihrávka nebola presná.

Puku sa zmocnili hostia, manévrovali s ním v útočnom pásme a Andrej Svečnikov prestrelil Dobeša v momente, keď pred českým brankárom stáli Slafkovský a Fín Aho.

Montreal prvýkrát v play off v prebiehajúcej sezóne prehral dva zápasy za sebou.

