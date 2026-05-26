Ďalšia dráma. Montreal prehral po predĺžení, Slafkovský bol pri rozhodujúcom góle

NHL - 3. zápas semifinále play-off
Montreal Canadiens - Carolina Hurricanes 2:3 po predĺžení (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 16. Matheson (Demidov, Evans), 25. Hutson (Caufield, Dobeš) – 9. Gostisbehere (Jankowski, Robinson), 17. Hall (Miller, Blake), 75. Svečnikov (Jarvis).
Brankári: Dobeš - Andersen, strely na bránku: 13:38
/stav série: 1:2/
Hokejisti Montreal Canadiens prehrali v treťom finále Východnej konferencie play-off NHL na domácom ľade s Caolinou Hurricanes 2:3 po predĺžení. V sérii prehrávajú 1:2, ďalší zápas sa hrá v noci na štvrtok stredoeurópskeho času.
Hráči Canadiens sa mohli opäť spoľahnúť na búrlivú podporu fanúšikov v zaplnenom Bell Centre. V treťom zápase však dominovala Carolina - počtom striel na bránku (38:13), aj šancí.
Domácich dlho držal v hre svojimi zákrokmi český brankár Jakub Dobeš a to ešte 33 striel hostí zblokovali jeho spoluhráči.
Dobeš si pripísal aj asistenciu pri góle na 2:2.
V 53. minúte strelil Noah Dobson gól na 3:2, ale radosť zaplneného hľadiska aj hráčov Montrealu netrvala dlho.
Striedačka hostí si vzala trénerskú výzvu a video odhalilo, že gólovej akcii predchádzal tesný ofsajd.
Juraj Slafkovský odohral vyše 21 minút, mal dve strely na bránku, dve zblokoval a pripísal si jeden hit.
Slovenský útočník bol však aj pri rozhodujúcom momente v 75. minúte zápasu. Lane Hutson pri zakladaní akcie Canadiens hľadal Slafkovského, no prihrávka nebola presná.
Puku sa zmocnili hostia, manévrovali s ním v útočnom pásme a Andrej Svečnikov prestrelil Dobeša v momente, keď pred českým brankárom stáli Slafkovský a Fín Aho.
Montreal prvýkrát v play off v prebiehajúcej sezóne prehral dva zápasy za sebou.