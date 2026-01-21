Švédsko v súboji nezdolaných potvrdilo prvé miesto. Gruzínci odchádzajú bez bodu

Albin Lagergren oslavuje.
Albin Lagergren oslavuje. (Autor: TASR/TT News Agency via AP)
TASR|21. jan 2026 o 22:19
Do hlavnej skupiny postúpilo aj Chorvátsko.

Holandskí hádzanári ukončili svoje pôsobenie na majstrovstvách Európy výhrou nad Gruzínskom 31:26. 

Vo švédskom Malmö už ani jeden z tímov nemal šancu na postup do hlavnej fázy, keďže Gruzínci nezískali v E-skupine ani bod a Holanďania len dva za stredajší triumf.

V hlavnej časti sa z „éčka“ predstavia Švédi a Chorváti, vo vzájomnom zápase o prvenstvo v skupine zvíťazilo mužstvo zo severu Európy 33:25.

Hlavná fáza odštartuje v piatok, postúpili do nej dva najlepšie tímy z každej zo základných skupín.

Tam sa vytvoria dve šesťčlenné skupiny, z ktorých sa prví dvaja prebojujú do semifinále.

ME v hádzanej 2026 - výsledky:

E-skupina (Malmö/Švéd.):

Holandsko - Gruzínsko 31:26 (18:15)

Švédsko - Chorvátsko 33:25 (17:13)

Hádzaná

Hádzaná

