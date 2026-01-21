Švédsko v súboji nezdolaných potvrdilo prvé miesto. Gruzínci odchádzajú bez bodu

Holandskí hádzanári ukončili svoje pôsobenie na majstrovstvách Európy výhrou nad Gruzínskom 31:26.
Vo švédskom Malmö už ani jeden z tímov nemal šancu na postup do hlavnej fázy, keďže Gruzínci nezískali v E-skupine ani bod a Holanďania len dva za stredajší triumf.
V hlavnej časti sa z „éčka“ predstavia Švédi a Chorváti, vo vzájomnom zápase o prvenstvo v skupine zvíťazilo mužstvo zo severu Európy 33:25.
Hlavná fáza odštartuje v piatok, postúpili do nej dva najlepšie tímy z každej zo základných skupín.
Tam sa vytvoria dve šesťčlenné skupiny, z ktorých sa prví dvaja prebojujú do semifinále.
ME v hádzanej 2026 - výsledky:
E-skupina (Malmö/Švéd.):