Výhra Česka rozhodla. Slovenskí hádzanári spoznali súpera v kvalifikácii MS

Hádzanári Česka na ME 2026
Hádzanári Česka na ME 2026 (Autor: TASR/NTB Scanpix via AP)
19. jan 2026 o 20:07
Česko na ME vyhralo záverečný zápas skupiny.

Slovenskí hádzanári sa v druhej fáze kvalifikácie MS 2027 stretnú s Ukrajinou.

Rozhodol o tom pondelkový duel C-skupiny ME v Osle, v ktorom Ukrajina prehrala s Českom 29:38 a v tabuľke obsadila poslednú štvrtú priečku. Ani jeden z tímov už nemohol postúpiť do hlavnej fázy.

Novembrový žreb rozhodol, že Slováci sa v druhej fáze kvalifikácie MS 2027 stretnú v dvojzápase s posledným tímom zo základnej C-skupiny prebiehajúceho európskeho šampionátu.

V nej figurovali Francúzsko, Nórsko, Česko a Ukrajina a práve Ukrajina skončila bez bodu posledná. Druhá fáza kvalifikácie MS 2027 sa bude hrať 18. až 22. marca systémom doma a vonku.

Slováci odohrajú prvý zápas na palubovke súpera a odvetu doma. Úspešnejší tím sa prebojuje do májového finále európskej baráže o svetový šampionát.

Rakúšania prišli o šancu na postup z A-skupiny, keďže nad Srbskom potrebovali vyhrať aspoň o štyri góly a zdolali ho „iba“ 26:25. Srbi napriek výsledku zostali v hre o prienik do hlavnej fázy, no potrebovali prehru Nemecka vo večernom zápase proti Španielsku.

Chorváti sú stopercentní po dvoch dueloch v E-skupine, keď vyhrali nad Holandskom 35:29.

ME v hádzanej 2026 - výsledky:

Skupina A:

Rakúsko – Srbsko 26:25 (12:13)

Skupina C:

Česko - Ukrajina 38:29 (17:14)

Skupina E:

Holandsko – Chorvátsko 29:35 (13:15)

    dnes 20:07
