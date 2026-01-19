Výhra Česka rozhodla. Slovenskí hádzanári spoznali súpera v kvalifikácii MS

Slovenskí hádzanári sa v druhej fáze kvalifikácie MS 2027 stretnú s Ukrajinou.
Rozhodol o tom pondelkový duel C-skupiny ME v Osle, v ktorom Ukrajina prehrala s Českom 29:38 a v tabuľke obsadila poslednú štvrtú priečku. Ani jeden z tímov už nemohol postúpiť do hlavnej fázy.
Novembrový žreb rozhodol, že Slováci sa v druhej fáze kvalifikácie MS 2027 stretnú v dvojzápase s posledným tímom zo základnej C-skupiny prebiehajúceho európskeho šampionátu.
V nej figurovali Francúzsko, Nórsko, Česko a Ukrajina a práve Ukrajina skončila bez bodu posledná. Druhá fáza kvalifikácie MS 2027 sa bude hrať 18. až 22. marca systémom doma a vonku.
Slováci odohrajú prvý zápas na palubovke súpera a odvetu doma. Úspešnejší tím sa prebojuje do májového finále európskej baráže o svetový šampionát.
Rakúšania prišli o šancu na postup z A-skupiny, keďže nad Srbskom potrebovali vyhrať aspoň o štyri góly a zdolali ho „iba“ 26:25. Srbi napriek výsledku zostali v hre o prienik do hlavnej fázy, no potrebovali prehru Nemecka vo večernom zápase proti Španielsku.
Chorváti sú stopercentní po dvoch dueloch v E-skupine, keď vyhrali nad Holandskom 35:29.
ME v hádzanej 2026 - výsledky:
Skupina A:
Rakúsko – Srbsko 26:25 (12:13)
Skupina C:
Česko - Ukrajina 38:29 (17:14)
Skupina E: