Dáni oslavujú vytúžené zlato. Na domácich ME získali titul po štrnástich rokoch

ME v hádzanej 2026 - finále
Dánsko - Nemecko 34:27
Najviac gólov: Pytlick 8, Gidsel a Hansen po 7 - Knorr, Golla a Grgič po 5
Rozhodovali: Pavičevič, Ražnatovič (ČH), vylúčenia: 3:3, ČK: 14. Kiesler a 57. Kohlbacher (obaja Nem.), 7m hody: 5/4 - 2/1
Diváci: 15 000
Hádzanári Dánska získali svoj tretí titul majstrov Európy.
V nedeľnom finále kontinentálneho šampionátu vyhrali na domácej pôde v Herningu nad Nemeckom 34:27 a ukončili 14-ročné čakanie na zlato z ME.
Úradujúci majstri sveta a olympijskí víťazi tak potvrdili súčasnú dominanciu v mužskej hádzanej. Bronz si vybojovali Chorváti.
Dáni triumfovali na štyroch MS za sebou a v roku 2024 získali v Paríži aj olympijské zlato, ale z titulu na ME sa naposledy tešili ešte v roku 2012.
VIDEO: Dáni oslavujú titul majstrov Európy
Pred dvoma rokmi na európskom šampionáte v Nemecku prehrali vo finále s Francúzskom 31:33 po predĺžení, tentoraz však využili domáce prostredie vo vypredanej 15-tisícovej aréne Jyske Bank Boxen.
Stali sa tak po Francúzsku (2010) druhým tímom, ktorý vlastní všetky tri veľké tituly v jednom momente.
Tím na čele s dvojnásobným najlepším hádzanárom sveta Mathiasom Gidselom podľahol z deviatich duelov na turnaji jedinýkrát - v skupine Portugalsku 29:31. Zverenci trénera Nikolaja Jacobsena vo finále proti Nemecku prehrávali iba raz (4:5).
Nemci navyše dohrávali bez dvoch vylúčených hráčov, keď za nebezpečné zákroky videli červené karty Tom Kiesler v prvom a Jannik Kohlbacher v druhom polčase.
Najlepším strelcom duelu o zlato bol s ôsmimi zásahmi domáci Simon Pytlick. „Je to niečo neuveriteľné. Atmosféra tu bola naozaj fantastická, hrať proti nám v tejto aréne musí byť pre každého nesmierne ťažké,“ povedal Pytlick v prvej reakcii na palubovke.
Gidsela vyhlásili za MVP šampionátu. Vo finále dal sedem gólov a stal sa najlepším strelcom šampionátu so 68 zásahmi, čím prekonal doterajší rekord na jednom turnaji v podaní Nóra Sandera Sagosena (65 v roku 2020).
Dáni zopakovali prvenstvo z rokov 2008 a 2012. Nemci nedosiahli na svoj tretí európsky titul, v minulosti sa z neho tešili v rokoch 2004 a 2016.
Na čele historickej tabuľky tímov na ME sú Švédi s piatimi zlatými medailami, Francúzi majú na konte štyri tituly a Dáni sa s troma osamostatnili na tretej pozícii.
Domáci vo finále nadviazali na víťazstvo nad Nemeckom 31:26 zo vzájomného zápasu v hlavnej fáze a nad týmto súperom vyhrali už ôsmy duel za sebou.
Ich séria úspechov proti Nemcom sa datuje do roku 2016. Pikantériou je, že až desať hráčov z dánskeho tímu pôsobí v nemeckých kluboch.