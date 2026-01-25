Domáce Švédsko prvýkrát okúsilo chuť prehry. Nádej na postup do semifinále živia Slovinci

Islandskí hádzanári pripravili Švédom na majstrovstvách Európy v ich domovskom stánku v Malmö prvú prehru. V nedeľnom stretnutí II. skupiny hlavnej fázy zvíťazili 35:27 (18:12).
Ostrovania od úvodu udávali tón duelu a súpera nepustili ani raz do vedenia. Ich náskok sa vyšplhal až na polčasových šesť gólov.
Po zmene strán domáci zabojovali a znížili dvakrát na rozdiel jediného gólu (20:21 a 22:23), no Islanďania sa nezlomili a záver bol opäť v ich réžii.
Slovinci zvíťazili nad Maďarskom 35:32 (15:17). Po treťom stretnutí tak majú na konte druhé víťazstvo a zostávajú v hre o postup do semifinále.
ME v hádzanej - výsledky II. skupiny: