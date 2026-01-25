Domáce Švédsko prvýkrát okúsilo chuť prehry. Nádej na postup do semifinále živia Slovinci

Reprezentant Islandu Viggo Kristjansson oslavuje gól do siete Švédska.
Reprezentant Islandu Viggo Kristjansson oslavuje gól do siete Švédska. (Autor: TASR/TT via AP)
TASR|25. jan 2026 o 21:02
Domáci tím má napriek prehre stále postup vo svojich rukách.

Islandskí hádzanári pripravili Švédom na majstrovstvách Európy v ich domovskom stánku v Malmö prvú prehru. V nedeľnom stretnutí II. skupiny hlavnej fázy zvíťazili 35:27 (18:12).

Ostrovania od úvodu udávali tón duelu a súpera nepustili ani raz do vedenia. Ich náskok sa vyšplhal až na polčasových šesť gólov.

Po zmene strán domáci zabojovali a znížili dvakrát na rozdiel jediného gólu (20:21 a 22:23), no Islanďania sa nezlomili a záver bol opäť v ich réžii.

Slovinci zvíťazili nad Maďarskom 35:32 (15:17). Po treťom stretnutí tak majú na konte druhé víťazstvo a zostávajú v hre o postup do semifinále.

ME v hádzanej - výsledky II. skupiny:

Island - Švédsko 35:27 (18:12)

Slovinsko - Maďarsko 35:32 (15:17)

Tabuľka skupiny II.

    dnes 21:02
