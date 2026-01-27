Boj o semifinále ostáva otvorený. Domáce Švédsko zaváhalo s Maďarskom

Boj o semifinále zostáva v II. skupine hlavnej fázy majstrovstviev Európy otvorený. V utorok sa zrodili hneď dve remízy a v boji o dve postupové priečky sú štyri tímy.
K miestenke medzi najlepšou štvorkou sa mohol výraznejšie priblížiť Island, no remizoval so Švajčiarskom (38:38), pre ktoré to bol len druhý bod v skupine.
Do vedenia mohli ísť domáci Švédi, ale obhajcovia bronzu zaváhali proti Maďarom a brali bod po výsledku 32:32.
Do čela tak išlo Chorvátsko, ktoré zdolalo štvrtých Slovincov (29:25), pričom aj tí sú v hre o postup do ďalšej fázy.
Prvé dva tímy z oboch šesťčlenných skupín si zabezpečia účasť v semifinále, mužstvá na tretej priečke odohrajú zápas o konečné piate miesto na šampionáte.
ME v hádzanej - výsledky II. skupiny: