Boj o semifinále ostáva otvorený. Domáce Švédsko zaváhalo s Maďarskom

Švédsky hádzanár Oscar Bergendahl strieľa v zápase II. skupiny hlavnej fázy Švédsko - Maďarsko
Švédsky hádzanár Oscar Bergendahl strieľa v zápase II. skupiny hlavnej fázy Švédsko - Maďarsko (Autor: TASR/TT via AP)
TASR|27. jan 2026 o 23:09
ShareTweet0

Do čela II. skupiny sa dostalo Chorvátsko.

Boj o semifinále zostáva v II. skupine hlavnej fázy majstrovstviev Európy otvorený. V utorok sa zrodili hneď dve remízy a v boji o dve postupové priečky sú štyri tímy.

K miestenke medzi najlepšou štvorkou sa mohol výraznejšie priblížiť Island, no remizoval so Švajčiarskom (38:38), pre ktoré to bol len druhý bod v skupine.

Do vedenia mohli ísť domáci Švédi, ale obhajcovia bronzu zaváhali proti Maďarom a brali bod po výsledku 32:32.

Do čela tak išlo Chorvátsko, ktoré zdolalo štvrtých Slovincov (29:25), pričom aj tí sú v hre o postup do ďalšej fázy.

Prvé dva tímy z oboch šesťčlenných skupín si zabezpečia účasť v semifinále, mužstvá na tretej priečke odohrajú zápas o konečné piate miesto na šampionáte.

ME v hádzanej - výsledky II. skupiny:

Švédsko - Maďarsko 32:32 (14:16)

Slovinsko - Chorvátsko 25:29 (11:14)

Švajčiarsko - Island 38:38 (19:19)

Tabuľka II. skupiny

Hádzaná

Hádzaná

    Švédsky hádzanár Oscar Bergendahl strieľa v zápase II. skupiny hlavnej fázy Švédsko - Maďarsko
    Švédsky hádzanár Oscar Bergendahl strieľa v zápase II. skupiny hlavnej fázy Švédsko - Maďarsko
    Boj o semifinále ostáva otvorený. Domáce Švédsko zaváhalo s Maďarskom
    ut 23:09
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Boj o semifinále ostáva otvorený. Domáce Švédsko zaváhalo s Maďarskom