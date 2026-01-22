Nemci vstúpili víťazne do hlavnej fázy. Nóri uspeli po vyrovnanom priebehu

Hádzanári Nemecka vstúpili víťazne do hlavnej fázy ME v Škandinávii. Na palubovke v dánskom Herningu zdolali v stretnutí I. skupiny hráčov Portugalska 32:30.
Nemci si do šesťčlennej tabuľky preniesli už dva body za triumf nad Španielskom v základnej A-skupine, ktorú vyhrali. Portugalčania majú na konte 2 body za víťazstvo v „béčku“ nad domácim Dánskom.
Prvú výhru v hlavnej fáze dosiahlo Nórsko. Severania si po vyrovnanom priebehu poradili so Španielskom 35:34 a získali prvé dva body do tabuľky.
ME v hádzanej 2026 - výsledky:
I. skupina (Herning/Dán.):