Nemci vstúpili víťazne do hlavnej fázy. Nóri uspeli po vyrovnanom priebehu

Momentka zo zápasu Nemecko - Portugalsko
Momentka zo zápasu Nemecko - Portugalsko (Autor: TASR/Ritzau Scanpix via AP)
TASR|22. jan 2026 o 20:03
D šesťčlennej tabuľky si preniesli už dva body za triumf nad Španielskom.

Hádzanári Nemecka vstúpili víťazne do hlavnej fázy ME v Škandinávii. Na palubovke v dánskom Herningu zdolali v stretnutí I. skupiny hráčov Portugalska 32:30.

Prvú výhru v hlavnej fáze dosiahlo Nórsko. Severania si po vyrovnanom priebehu poradili so Španielskom 35:34 a získali prvé dva body do tabuľky. 

ME v hádzanej 2026 - výsledky:

I. skupina (Herning/Dán.):

Španielsko - Nórsko 34:35 (16:16)

Nemecko - Portugalsko 32:30 (11:11)

