Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - utorok 23. jún (13. hrací deň)

MS vo futbale 2026 dnes pokračujú trinástym hracím dňom.
Utorkové dianie na svetovom šampionáte otvorí zápas skupiny K, v ktorom sa stretnú Portugalsko a Uzbekistan. Duel hostí NRG Stadium v Houstone, úvodný výkop je na programe o 19:00 h.
Následne sa predstaví Anglicko v skupine L, ktoré bude čeliť Ghane na štadióne Gillette Stadium vo Foxborough.
O 1:00 h dostane v "elku" do akcie aj Chorvátsko v stretnutí na BMO Field v Toronte proti Paname.
Posledným duelom trinásteho hracieho dňa bude duel skupiny K medzi DR Kongo a Kolumbiou. Duel je na programe v mexickom meste Zapopan od 4:00 h.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes
Analýza Portugalsko - Uzbekistan
Stávka na víťazstvo Portugalska nad Uzbekistanom v handicape -1,5 v druhom zápase skupiny K má po rozpačitom úvode šampionátu mimoriadne silnú motiváciu. Portugalci po nečakanej remíze 1:1 s DR Kongo nutne potrebujú zabrať naplno, aby prevzali kontrolu nad skupinou, a debutant na majstrovstvách sveta je pre nich ideálnym súperom na prebudenie ofenzívnej sily. Kým herná kvalita a mená ako Cristiano Ronaldo či Bruno Fernandes hovoria o obrovskej európskej dominancii, Uzbekistan hneď v úvodnom dueli ukázal defenzívne trhliny, keď od Kolumbie inkasoval tri góly (prehra 1-3). Zverenci Roberta Martíneza budú od prvej minúty diktovať nátlakové tempo, pričom ich blesková prechodová fáza a obrovský hlad po góloch po predošlom zaváhaní zlomia ázijskú obranu, čo vyústi do jednoznačného triumfu minimálne o dva góly a bezproblémového splnenia tohto handicapu.
Analýza Anglicko - Ghana
Prečo verím reprezentácii Albionu?
- prvý zápas Anglicka, v ktorom zdolali Chorvátsko 4:2, bol zrejme zatiaľ najlepším zápasom na MS a bolo sa v tomto zápase na čo pozerať
- Anglicko zvíťazilo zaslúžene, celý tím hral skvele a strelecky sa chytil aj Harry Kane, ktorý vsietil hneď dva góly
- Ghana vstúpila do MS rovnako víťazstvom, keď porazila Panamu 1:0, avšak až gólom z 95.minúty a toto je zrejme trošku málo
- Ghana však štatisticky bola v zápase s Panamou horšia a toto zrejme nie je najlepšia vizitka k ich zápasu proti Albionu
- Anglicko je u mňa jasným favoritom tohto zápasu, ak Albion zopakuje výkon z prvého zápasu, nemáme sa ohľadne tohto tipu čoho obávať
- na základe rebríčku FIFA ide o konfrontáciu tímov zo 4., resp. 73.miesta, hodnota kádra Albionu je cca 6 krát vyššia ako hodnota kádra Ghany
- Ghana mala výkonom slabý vstup do MS, rovnako v príprave nehrali dobre, Anglicko si s tímom z Afriky poradí a zároveň odhadujem v zápase minimálne 2 góly
Analýza Panama - Chorvátsko
Obaja súperi svoje prvé zápasy v skupinách prehrali. Panama podľahla Ghane a Chorváti vo výbornom zápase Angličanom. Z toho vyplýva, že bodovať už musia obaja, pokiaľ si pred tretím duelom chcú zachovať šancu na postup. Balkánci hrajú s najprijateľnejším súperom v skupine. Kedy chcú získať tri body, ak nie teraz? Panamčania spackali duel s Ghanou (0:1) a ich šance na postup tak výrazne klesli. Po tomto zápase to už bude asi definitívne. Ak Chorváti nechytili nezáživný portugalsko-český syndróm, tak by tento duel mali zvládnuť.
Analýza Kolumbia - DR Kongo
V stredu ráno nás v Guadalajare čaká atraktívny súboj Dávida s Goliášom. Juhoamerická Kolumbia vstupuje do zápasu s DR Kongo ako jasný favorit. Tréner Lorenzo má k dispozícii ofenzívny trojzubec Díaz - Rodríguez - Suárez, ktorý má v nohách obrovskú kreativitu. DR Kongo sa vracia na MS po 52 rokoch a ich hlavnou zbraňou bude defenzívny val na čele s Mbembom a rýchle brejky Yoanea Wissu. Hoci Afričania budú hrýzť a hrať tvrdo, no taktická vyspelosť a technická prevaha Kolumbie by mala bez problémov rozhodnúť o trojbodovom zápise do tabuľky.