    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026 - utorok 23. jún (13. hrací deň)

    MS vo futbale 2026: Program na dnes.
    MS vo futbale 2026: Program na dnes. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|23. jún 2026 o 00:00
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    Pozrite si program na dnes na MS vo futbale 2026. Aké výsledky prinesie utorok, 23. jún?

    MS vo futbale 2026 dnes pokračujú trinástym hracím dňom.

    Utorkové dianie na svetovom šampionáte otvorí zápas skupiny K, v ktorom sa stretnú Portugalsko a Uzbekistan. Duel hostí NRG Stadium v Houstone, úvodný výkop je na programe o 19:00 h.

    Následne sa predstaví Anglicko v skupine L, ktoré bude čeliť Ghane na štadióne Gillette Stadium vo Foxborough.

    O 1:00 h dostane v "elku" do akcie aj Chorvátsko v stretnutí na BMO Field v Toronte proti Paname.

    Posledným duelom trinásteho hracieho dňa bude duel skupiny K medzi DR Kongo a Kolumbiou. Duel je na programe v mexickom meste Zapopan od 4:00 h.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Program a výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    24.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Panama
    Panama
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto
    23.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Houston | Houston
    24.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 13
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Guadalajara | Guadalajara

    Analýza Portugalsko - Uzbekistan

    Stávka na víťazstvo Portugalska nad Uzbekistanom v handicape -1,5 v druhom zápase skupiny K má po rozpačitom úvode šampionátu mimoriadne silnú motiváciu. Portugalci po nečakanej remíze 1:1 s DR Kongo nutne potrebujú zabrať naplno, aby prevzali kontrolu nad skupinou, a debutant na majstrovstvách sveta je pre nich ideálnym súperom na prebudenie ofenzívnej sily. Kým herná kvalita a mená ako Cristiano Ronaldo či Bruno Fernandes hovoria o obrovskej európskej dominancii, Uzbekistan hneď v úvodnom dueli ukázal defenzívne trhliny, keď od Kolumbie inkasoval tri góly (prehra 1-3). Zverenci Roberta Martíneza budú od prvej minúty diktovať nátlakové tempo, pričom ich blesková prechodová fáza a obrovský hlad po góloch po predošlom zaváhaní zlomia ázijskú obranu, čo vyústi do jednoznačného triumfu minimálne o dva góly a bezproblémového splnenia tohto handicapu.

    Analýza Anglicko - Ghana

    Prečo verím reprezentácii Albionu?

    • prvý zápas Anglicka, v ktorom zdolali Chorvátsko 4:2, bol zrejme zatiaľ najlepším zápasom na MS a bolo sa v tomto zápase na čo pozerať
    • Anglicko zvíťazilo zaslúžene, celý tím hral skvele a strelecky sa chytil aj Harry Kane, ktorý vsietil hneď dva góly
    • Ghana vstúpila do MS rovnako víťazstvom, keď porazila Panamu 1:0, avšak až gólom z 95.minúty a toto je zrejme trošku málo
    • Ghana však štatisticky bola v zápase s Panamou horšia a toto zrejme nie je najlepšia vizitka k ich zápasu proti Albionu
    • Anglicko je u mňa jasným favoritom tohto zápasu, ak Albion zopakuje výkon z prvého zápasu, nemáme sa ohľadne tohto tipu čoho obávať
    • na základe rebríčku FIFA ide o konfrontáciu tímov zo 4., resp. 73.miesta, hodnota kádra Albionu je cca 6 krát vyššia ako hodnota kádra Ghany
    • Ghana mala výkonom slabý vstup do MS, rovnako v príprave nehrali dobre, Anglicko si s tímom z Afriky poradí a zároveň odhadujem v zápase minimálne 2 góly

    Analýza Panama - Chorvátsko

    Obaja súperi svoje prvé zápasy v skupinách prehrali. Panama podľahla Ghane a Chorváti vo výbornom zápase Angličanom. Z toho vyplýva, že bodovať už musia obaja, pokiaľ si pred tretím duelom chcú zachovať šancu na postup. Balkánci hrajú s najprijateľnejším súperom v skupine. Kedy chcú získať tri body, ak nie teraz? Panamčania spackali duel s Ghanou (0:1) a ich šance na postup tak výrazne klesli. Po tomto zápase to už bude asi definitívne. Ak Chorváti nechytili nezáživný portugalsko-český syndróm, tak by tento duel mali zvládnuť.

    Analýza Kolumbia - DR Kongo

    V stredu ráno nás v Guadalajare čaká atraktívny súboj Dávida s Goliášom. Juhoamerická Kolumbia vstupuje do zápasu s DR Kongo ako jasný favorit. Tréner Lorenzo má k dispozícii ofenzívny trojzubec Díaz - Rodríguez - Suárez, ktorý má v nohách obrovskú kreativitu. DR Kongo sa vracia na MS po 52 rokoch a ich hlavnou zbraňou bude defenzívny val na čele s Mbembom a rýchle brejky Yoanea Wissu. Hoci Afričania budú hrýzť a hrať tvrdo, no taktická vyspelosť a technická prevaha Kolumbie by mala bez problémov rozhodnúť o trojbodovom zápise do tabuľky.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tabuľa vyzýva fanúšikov, aby opustili svoje miesta, keď počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii zasiahla silná búrka.
    Tabuľa vyzýva fanúšikov, aby opustili svoje miesta, keď počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Francúzskom a Irakom vo Philadelphii zasiahla silná búrka.
    Na MS bol prvýkrát prerušený zápas kvôli hrozbe búrky. Druhý polčas Francúzov sa začne neskôr
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