Žilina aj DAC môžu potvrdiť postup. Kde sledovať odvety 2. predkola Konferenčnej ligy? (TV program)

Radosť z gólu hráčov Žiliny počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice.
Radosť z gólu hráčov Žiliny počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice. (Autor: TASR)
Sportnet|30. júl 2026 o 08:05
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Pozrite si TV program zápasov Žiliny a Dunajskej Stredy v odvetách druhého predkola Konferenčnej ligy.

V bojoch v pohárovej Európe pokračujú ďalší slovenskí zástupcovia.

V odvetných zápasoch 2. predkola Konferenčnej ligy sa vo štvrtok predstavia FC DAC 1904 Dunajská Streda a MŠK Žilina.

Bsoniacky FK Velež Mostar privíta na svojom trávniku DAC Dunajská Streda od 19:00, zatiaľ čo Žilinčania vycestujú na trávnik poľského GKS Katovice, zápas sa začína o 20:30.

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Oba tímy majú pred odvetami výhodnejšiu pozíciu. DAC v domácom súboji zdolal Mostar 1:0, Žilina otočila skóre s Katovicami a do odvety ide po výsledku 2:1.

Kde sledovať Konferečnú ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Súper DAC z bosnianskeho Mostaru si v 1. predkole poradil s moldavským Milsami Orhei (1:1 doma, 1:0 vonku).

V prípade postupu narazí Dunajská Streda v 3. predkole na neúspešného zo súboja Európskej ligy medzi Twente Enschede a Ferencvárosom Budapešť.

Pre Žilinu ide o druhú konfrontáciu s poľským futbalom v pohárovej Európe za sebou – vlani vypadla v rovnakom štádiu súťaže s Rakówom Čenstochová.

Ak Žilinčania cez Katovice postúpia, v 3. predkole si zmerajú sily s víťazom dvojzápasu Hapoel Tel Aviv – PFC Ludogorec Razgrad.

Konferenčná liga

    Radosť z gólu hráčov Žiliny počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice.
    Radosť z gólu hráčov Žiliny počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice.
    Žilina aj DAC môžu potvrdiť postup. Kde sledovať odvety 2. predkola Konferenčnej ligy? (TV program)
    dnes 08:05
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