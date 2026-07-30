Žilina aj DAC môžu potvrdiť postup. Kde sledovať odvety 2. predkola Konferenčnej ligy? (TV program)

V bojoch v pohárovej Európe pokračujú ďalší slovenskí zástupcovia.
V odvetných zápasoch 2. predkola Konferenčnej ligy sa vo štvrtok predstavia FC DAC 1904 Dunajská Streda a MŠK Žilina.
Bsoniacky FK Velež Mostar privíta na svojom trávniku DAC Dunajská Streda od 19:00, zatiaľ čo Žilinčania vycestujú na trávnik poľského GKS Katovice, zápas sa začína o 20:30.
Kým duel Žiliny odvysiela Šport STVR, DAC si budú môcť diváci pozrieť na okruhu Dvojka
Oba tímy majú pred odvetami výhodnejšiu pozíciu. DAC v domácom súboji zdolal Mostar 1:0, Žilina otočila skóre s Katovicami a do odvety ide po výsledku 2:1.
Súper DAC z bosnianskeho Mostaru si v 1. predkole poradil s moldavským Milsami Orhei (1:1 doma, 1:0 vonku).
V prípade postupu narazí Dunajská Streda v 3. predkole na neúspešného zo súboja Európskej ligy medzi Twente Enschede a Ferencvárosom Budapešť.
Pre Žilinu ide o druhú konfrontáciu s poľským futbalom v pohárovej Európe za sebou – vlani vypadla v rovnakom štádiu súťaže s Rakówom Čenstochová.
Ak Žilinčania cez Katovice postúpia, v 3. predkole si zmerajú sily s víťazom dvojzápasu Hapoel Tel Aviv – PFC Ludogorec Razgrad.