Totálna demolácia súperiek od úvodných minút. Slovenky si zaistili postup po drvivej výhre

Hádzanárky Slovenska do 18 rokov.
Hádzanárky Slovenska do 18 rokov. (Autor: hfmontenegro/ instagram)
Sportnet, TASR|30. júl 2026 o 12:08
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V skupine nastúpia ešte proti Japonsku.

MS v hádzanej do 18 rokov žien

G-skupina:

Slovensko - Angola 33:11 (19:4)

Zostava a góly SR: Stránska, Kubičinová - Némethová 7, Sekáčová 5/1, Komlósová 4/2, Bölcskeiová 3, Karkušová 3, Görögová 3, Benedigová 2, Valientová 2/2, Ďuranová 2, Špendlová 1, Gogová 1, Kurňavová, Šubjaková, Csehová

Najviac gólov Angoly: Carlosová 3, Kaneculová a Ambrosiová po 2

Rozhodovali: Esmail, Kamal (obaja Eg.)

Vylúčenia: 4:1, 7 m hody: 1/0 - 6/5

Diváci: 324

Slovenské reprezentantky si vybojovali postup do osemfinálovej skupiny na MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026. Vo svojom druhom dueli v základnej skupine zdolali Angolu jasne 33:11. 

Úradujúce majsterky Európy potvrdili pozíciu favoritiek. Angolčanky robili veľa technických chýb a Slovenky boli efektívne v protiútokoch.

Hráčkou zápasu sa stala Sofia Némethová, ktorá bola so siedmimi gólmi najlepšou strelkyňou stretnutia.

Zverenky trénera Pavla Streichera uzavrú skupinovú fázu v sobotu proti Japonsku. Prvé dva tímy z každej skupiny postúpia do hlavnej časti, v ktorej vzniknú štyri štvorčlenné skupiny.

Na Slovenky ďalej čakajú dve najúspešnejšie družstvá z H-skupiny (Švajčiarsko, Srbsko, Slovinsko, Alžírsko).

Priebeh zápasu Slovensko - Angola

I. polčas

Slovenky mali vynikajúci vstup do zápasu a vďaka viacerým úspešným protiútokom po chybách súperiek viedli v 8. minúte už 8:0.

Prvýkrát inkasovali v 11. minúte a následne gólovo mierne zvoľnili, ale naďalej mali navrch. Prvý polčas vyhrali 19:4 a bolo zjavné, že smerujú za jasným víťazstvom.

II. polčas

Po prestávke sa pokračovalo v podobnom duchu, strelecky sa najviac darilo Némethovej so Sekáčovou.

V 57. minúte Ďuranová zvýšila gólový rozdiel na okrúhlych 20. Slovenky sa už v závere bavili a napokon zvíťazili jednoznačne 33:11.

Po úvodnom triumfe nad Brazíliou tak majú na konte štyri body.

Hlas po zápase

Pavol Streicher, tréner SR 18: „Potvrdilo sa, že Angola je najslabší tím v našej skupine, ale sme radi, že náš výkon spĺňal náročné kritériá. V prvom rade to bola veľmi dobrá práca v obrane počas celého zápasu. Taktiež v prechodovej fáze sme boli úplne dominantní. V prvom polčase sme hrali viac so základnou zostavou, v zápase sme si mohli vyskúšať rôzne varianty hry. Všetky dievčatá dostali minutáž, takže z tohto pohľadu môžeme byť spokojní. Budeme sa cieľavedome pripravovať na rozhodujúci zápas v skupine proti Japonsku. Už pred zápasom bolo viac-menej jasné, že si zoberieme dva body a tým pádom sme v tej hlavnej skupine. Ale teraz sa sústredíme na to, aby sme tam prišli s dvoma bodmi, čo je veľmi dôležité.“

Tabuľka skupiny G MS v hádzanej žien U18 2026

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanárky Slovenska do 18 rokov.
    Hádzanárky Slovenska do 18 rokov.
    Totálna demolácia súperiek od úvodných minút. Slovenky si zaistili postup po drvivej výhre
    dnes 12:081
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