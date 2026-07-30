Totálna demolácia súperiek od úvodných minút. Slovenky si zaistili postup po drvivej výhre

MS v hádzanej do 18 rokov žien
G-skupina:
Slovensko - Angola 33:11 (19:4)
Zostava a góly SR: Stránska, Kubičinová - Némethová 7, Sekáčová 5/1, Komlósová 4/2, Bölcskeiová 3, Karkušová 3, Görögová 3, Benedigová 2, Valientová 2/2, Ďuranová 2, Špendlová 1, Gogová 1, Kurňavová, Šubjaková, Csehová
Najviac gólov Angoly: Carlosová 3, Kaneculová a Ambrosiová po 2
Rozhodovali: Esmail, Kamal (obaja Eg.)
Vylúčenia: 4:1, 7 m hody: 1/0 - 6/5
Diváci: 324
Slovenské reprezentantky si vybojovali postup do osemfinálovej skupiny na MS v hádzanej žien do 18 rokov 2026. Vo svojom druhom dueli v základnej skupine zdolali Angolu jasne 33:11.
- ONLINE: Slovensko - Angola, MS v hádzanej do 18 rokov žien 2026 (G-skupina)
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Úradujúce majsterky Európy potvrdili pozíciu favoritiek. Angolčanky robili veľa technických chýb a Slovenky boli efektívne v protiútokoch.
Hráčkou zápasu sa stala Sofia Némethová, ktorá bola so siedmimi gólmi najlepšou strelkyňou stretnutia.
Zverenky trénera Pavla Streichera uzavrú skupinovú fázu v sobotu proti Japonsku. Prvé dva tímy z každej skupiny postúpia do hlavnej časti, v ktorej vzniknú štyri štvorčlenné skupiny.
Na Slovenky ďalej čakajú dve najúspešnejšie družstvá z H-skupiny (Švajčiarsko, Srbsko, Slovinsko, Alžírsko).
Priebeh zápasu Slovensko - Angola
I. polčas
Slovenky mali vynikajúci vstup do zápasu a vďaka viacerým úspešným protiútokom po chybách súperiek viedli v 8. minúte už 8:0.
Prvýkrát inkasovali v 11. minúte a následne gólovo mierne zvoľnili, ale naďalej mali navrch. Prvý polčas vyhrali 19:4 a bolo zjavné, že smerujú za jasným víťazstvom.
II. polčas
Po prestávke sa pokračovalo v podobnom duchu, strelecky sa najviac darilo Némethovej so Sekáčovou.
V 57. minúte Ďuranová zvýšila gólový rozdiel na okrúhlych 20. Slovenky sa už v závere bavili a napokon zvíťazili jednoznačne 33:11.
Po úvodnom triumfe nad Brazíliou tak majú na konte štyri body.
Hlas po zápase
Pavol Streicher, tréner SR 18: „Potvrdilo sa, že Angola je najslabší tím v našej skupine, ale sme radi, že náš výkon spĺňal náročné kritériá. V prvom rade to bola veľmi dobrá práca v obrane počas celého zápasu. Taktiež v prechodovej fáze sme boli úplne dominantní. V prvom polčase sme hrali viac so základnou zostavou, v zápase sme si mohli vyskúšať rôzne varianty hry. Všetky dievčatá dostali minutáž, takže z tohto pohľadu môžeme byť spokojní. Budeme sa cieľavedome pripravovať na rozhodujúci zápas v skupine proti Japonsku. Už pred zápasom bolo viac-menej jasné, že si zoberieme dva body a tým pádom sme v tej hlavnej skupine. Ale teraz sa sústredíme na to, aby sme tam prišli s dvoma bodmi, čo je veľmi dôležité.“